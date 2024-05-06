Randy Travis, 11 yıl sonra yapay zekâ sayesinde şarkı söyledi
Randy Travis, felç geçirmesinin üzerinden on yıldan fazla süre geçtikten sonra yapay zekâ sayesinde yeniden şarkı söyledi
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Temmuz 2013'te 65 yaşındaki ünlü şarkıcı Randy Travis, kalbe saldıran bir virüs olan viral kardiyomiyopati nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve felç geçirmiş ve o zamandan beri şarkı söyleyemiyordu.
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Randy Travis, geçmiş ses parçalarıyla eğitilen sesinin yapay zekâ versiyonunu kullanarak yaptığı 'Where That Came From' adlı yeni şarkısını yayınladı. Bu onun, afazi hastalığına yakalandığı felçten bu yana ilk yeni şarkısıydı.
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ABD'li şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı bir gönderinin altına; "Son yeni kaydımın üzerinden uzun zaman geçti, ancak bu 3 Mayıs Cuma, on yıldan uzun bir süredir ilk yepyeni stüdyo kaydım olan 'Where That Came From'u yayınlayacağımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Kariyerimdeki bu büyülü anı mümkün kılmak için bir araya gelen özel ekip hakkında önümüzdeki hafta çok daha fazlasını duyacaksınız. Bu arada, sadece şunu bil ki, konu senin için şarkı söylemek olduğunda, geldiği yerde her zaman daha fazlası var. Bunca yıl boyunca şarkı söylediğiniz için teşekkür ederim" notunu düştü.
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"ASLA DÜŞÜNMEZDİM"
Daha sonra yayınladığı başka bir videonun altına; "On bir yıl önce, herhangi bir müzik prodüksiyonunda parmağım olacağını asla düşünmezdim, ancak Tanrı'nın lütfu ve ailemin, arkadaşlarımın, sanatçı arkadaşlarımın ve hayranlarımın desteğiyle, çok sevdiğim müziği yaratabiliyorum. Kyle Lehning ve Warner Music Nashville ile çalışmak tekrar çok özel ve nostaljik oldu ve bugün yeni şarkım "Where That Came From"u sizlerle paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Harika takımıma ve dünyanın en iyi hayranlarına beni tekrar eyere soktukları için çok teşekkürler. Her anından keyif aldım" şeklindeki ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Avalon, Instagram