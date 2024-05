Randy Travis, 11 yıl sonra yapay zekâ sayesinde şarkı söyledi

ABD'li şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı bir gönderinin altına; "Son yeni kaydımın üzerinden uzun zaman geçti, ancak bu 3 Mayıs Cuma, on yıldan uzun bir süredir ilk yepyeni stüdyo kaydım olan 'Where That Came From'u yayınlayacağımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Kariyerimdeki bu büyülü anı mümkün kılmak için bir araya gelen özel ekip hakkında önümüzdeki hafta çok daha fazlasını duyacaksınız. Bu arada, sadece şunu bil ki, konu senin için şarkı söylemek olduğunda, geldiği yerde her zaman daha fazlası var. Bunca yıl boyunca şarkı söylediğiniz için teşekkür ederim" notunu düştü.