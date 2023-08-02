RAMS Türkiye projelerini anlattı

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Almanya, Tayland, Dubai (BAE), Rusya, Türkiye ve Kazakistan olmak üzere 6 farklı ülkedeki 11 şehirdeki operasyonu ve 25 bini aşkın çalışanı ile 8 sektörde faaliyet gösteren RAMS Global, Türkiye operasyonlarına devam edecek.

Grubun amiral gemisi olan gayrimenkul sektöründe 6 ülkedeki 11 farklı şehirde 92. projesini tamamlayan RAMS Global, inşaat başta olmak üzere faaliyet gösterdiği alanlardaki güncel gelişmeleri paylaştı. İnşaat sektöründe 4 milyon metrekare inşaatı tamamlayan RAMS Global’in, 2 milyon metrekare de devam eden inşaatının bulunduğu belirtildi.

Basın toplantısında konuşan RAMS Global Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Bu topraklarda doğmuş, Türki Cumhuriyetlerde (başta Kazakistan olmak üzere) büyümüş ve bilgi birikimiyle deneyimiyle ve sermayesiyle Türkiye’ye değer katmak, ihtiyaç duyulan her alana ‘can suyu olmak’ için kolları sıvamış bir kurumuz.

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Hayatın her alanında insanların yanında olmak bizim ana stratejimiz. Önce ev dedik… Sonra o evleri yuvaya dönüştürdük. Bugün 20 binden fazla kişi RAMS konutlarında oturuyor. Yuvada buluşan aile bireylerinin hayatlarına değer katmak için GAIN ile medya-eğlence sektörüne girdik. Yeme-içme sektöründe Kazakistan’daki restoranlarımızın yanı sıra bu alanda Türkiye’de de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Paylaşımlı ofis sektöründe yatırımlarımız mevcut. Turizm ve maden sektörü de diğer öncelikli alanlarımız. Hepsinin ötesinde, işe, ‘Her şeyin başı sağlık’ diyerek başladık… Sağlık sektörüne değer katacak yatırımlar yaptık. Bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bu topraklara değer katmak için var gücümüzle çalışacağız.”

ERKEN TESLİM VURGUSU

RAMS Global’in İstanbul’daki ilk projesi Ümraniye’deki Quattro Istanbul’da 8 ayda yaşamı başlatan grubun, 210 dairenin satışını 59 günde tamamladığı ifade edildi. Eylül 2022’de temel atma törenini yapılan RAMS Garden Bahçelievler’de ise 24 ay planlanan teslim süresinin erken tamamlanarak 14 ayda bitireleceği kaydedildi.

Lansmanı mart ayında yapılan ve 2 etaptan oluşan RAMS City Haliç’in ise yüzde 87’sinin satıldığı belirtildi. Maslak’ta yer alan RAMS Beyond İstanbul ile ilgili bilgiler de toplantıda paylaşıldı.

Bayramoğlu’nda inşa edilen RAMS Denizkent, 1,5 milyon metrekarelik alanda yer alıyor. 8 etap ve 4400 konuttan oluşan projede, ilk etapta 5 blok ve 425 konut bulunuyor.

YURT DIŞINDAKİ PROJELER

Türkiye dışında Almanya, Tayland, Dubai (BAE), Rusya ve Kazakistan’da da projeler geliştiren RAMS Global, Almanya’daki projesi Magdeburg şehrinde 257 bin metrekare arsa üzerine 440 bin metrekare karma kullanıma alanına sahip. Tayland’da 1000 odadan oluşan 2 projeden biri ise Eylül başı itibarıyla açılacak.

RAMS Global, mobilya, yeme-içme, medya-eğlence, paylaşımlı ofis, turizm ve maden sektöründe de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Paylaşımlı ofis ile yeme-içme sektörlerinde Kazakistan’da ve Türkiye’de yatırımları olan RAMS Global’in turizm sektöründe ise Kazakistan’da 2, Tayland’da 2, İstanbul’da 1, Bodrum’da 2 olmak üzere toplam 7 otel projesi bulunuyor.

Maden sektörü de kurumun oluşturduğu üretim değeri ve sağladığı istihdam düşünüldüğüne öncelikli faaliyet alanlarından biri olarak ifade edildi. Öte yandan sağlık sektöründe de yatırımlar yapmak için kolları sıvayan grup, Gaziantep Liv Hospital’in yanı sıra Kazakistan’da biri anne-çocuk olmak üzere 2 hastanesiyle faaliyet gösteriyor.