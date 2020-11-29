Uzakdoğu ülkelerinde oldukça popüler bir yemek olan Ramen, çorba içinde sunulan eriştenin Japon mutfağındaki adıdır. Bu yemekte kullanılan erişte, Ramen makarnası yok ise normal bir noodle ya da spagetti makarnasıyla da yapılabilir. Her bölgeye farklı bir çeşidi olan bu yemeği evinizde denemek isterseniz Ramen tarifi, Ramen yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktasını haberimizde sizler için derledik.
RAMEN NEDİR?
Ramen, çorbaların içinde servis edilen ve Japon mutfağına özgü olan bir tür erişte yemeğidir. Başta Japonya olmak üzere Uzak Doğu’nun her yerinde geniş bir ramen kültürü mevcuttur. Bu yemeğin birçok çeşidi vardır. Öyle ki, hazırlandığı yöreye ya da pişiren aşçıya göre değişiklik gösterebilir. Kısaca, çorba ve eriştenin birleşimi olarak hazırlanan bir yemek türüdür.
RAMEN TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
400 gram tavuk
1 paket ramen (noodle da kullanabilirsiniz)
2 yemek kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil
2 adet yumurta
4-5 dal taze soğan
2 diş sarımsak
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1 yemek kaşığı susam yağı
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
4-5 dal taze soğan (yeşil kısımları kullanılacak)
100 gram soya filizi
PÜF NOKTASI
Ramen bulamazsanız, taze makarna, noodle ya da spagetti kullanarak da tarifimizi deneyebilirsiniz.
RAMEN NASIL YAPILIR?
Bir tencerenin içerisine tavukları alın. Üzerine 2 su bardağı su ilave edin.
Sarımsak, zencefil, yeşil soğan ve tuzu da ilave ederek tavuklar yumuşayana kadar 30 dakika kadar kaynatın.
Ardından suyun içerisinden haşlanan tavukları alın. Didikleyin ya da dilediğiniz şekilde ve büyüklükte kesin. Suyu süzgeçten geçirin ve başka bir tencerenin içerisine alın.
Suyun içine soya sosu ve susam yağını aktarın. 15 dakika kadar bu suyu kaynatın.
Ayrı bir tencerenin içerisine 2 su bardağı su koyun ve kaynatın. Kaymaya başlayınca içerisine ramen'leri ilave edin ve kabartma tozunu da ekleyin. Ramen yumuşayana kadar pişirin.
Rameni süzgeçten geçirin ve bir kasenin içerisine alın. Soya sosuyla beraber kaynayan sudan birkaç kepçe üzerine alın. Üzerine haşlanmış yumurta, taze soğan ve haşlanmış tavuk koyun. Son olarak soya filizi de ilave ederek servis edin.
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