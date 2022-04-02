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Ramazanda Marmaray ve Metro kaça kadar çalışacak? Marmaray ve Metro seferleri kaça kadar devam ediyor, son sefer ne zaman?

Ramazanda Marmaray ve Metro kaça kadar çalışacak? Marmaray seferleri kaça kadar devam ediyor?

Müslümanlar için mübarek kabul edilen ve 30 gün boyunca oruçla, ibadetle geçirilen Ramazan ayı geldi, İstanbullular Ramazanda Marmaray ve Metro kaça kadar çalışacak sorusunu araştırmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbullularla müjdeli haberi paylaştı.

02.04.2022 - 01:15 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ramazan ayında yakınlarına iftar yemeğine gidecek olan ya da teravih namazı için yaşadığı semtin dışındaki bir camiye gitmek isteyen İstanbullular, Ramaza ayında İstanbul'da marmaray, metro ve tramvay seferlerinin kaça kadar devam edeceğini ve kaçta biteceğini merak ediyor. Metro İstanbul'dan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru ile İstanbul'da Ramazan ayında Marmaray ve metro sefer saatleri ile ilgili merak edilen soruların cevapları belli oldu. 

  • RAMAZAN'DA METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ KAÇTA BİTİYOR?

    İstanbul'da şehir içi ulaşımda kullanılan metro ve tramvay hattından sorumlu olan Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı duyuru ile Ramazan ayı boyunca metro, tramvay ve finiküler sefer saatlerinin uzatıldığını duyurdu. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda "2 Nisan saat 00.00 itibarıyla Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar devam edecektir." denildi.

  • RAMAZAN'DA MARMARAY SEFERLERİ KAÇTA BİTİYOR?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da yaşayan vatandaşların araştırdığı ramazan ayı sefer tarifesi ile ilgili kararı açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray seferleri ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi. 

  • İETT Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Metrobüs de Ramazan ayı boyunca 24 saat yolcu taşımaya devam edecek. 

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