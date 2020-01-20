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Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Diyanet dini günler takvimi

2020 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı içim tüm islam alemi heyecanlı bekleyişe geçti. Kurban ve Ramazan Bayramı'nda tatil planları içerisine giren vatandaşlar bayramın hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Diyanet İşleri 2020 yılı dini günler takviminde bayram tarihlerini duyurdu. İşte detaylar...

20.01.2020 - 22:31 | Güncelleme:
2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2020 yılına girilmesiyle birlikte müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban ve Ramazan Bayramı merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2020 Kurban ve Ramazan Bayramı tarihi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayı başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü, bitiş tarihi ise 23 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi. 

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 26 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek. 

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1441

26

OCAK-2020

PAZAR

........

1

RECEB​

1441

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3

RECEB​

1441

27

ŞUBAT-2020

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1441

21

MART-2020

CUMARTESİ

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1441

25

MART-2020

ÇARŞAMBA

...........

14

ŞABAN

1441

07

NİSAN-2020

SALI

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1441

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1441

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1441

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

1

ŞEVVAL

1441

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1441

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1441

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1441

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1441

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

9

ZİLHİCCE

1441

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

10

ZİLHİCCE

1441

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1441

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1441

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1441

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1442

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

​1

R.EVVEL

1442​

18

EKİM-2020

PAZAR

........​

​11

R.EVVEL​

1442​​

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ​

​1

R.AHİR​

1442​​

16

KASIM-2020​​​

PAZARTESİ

........​

1​

C.EVVEL

​1442

16

ARALIK-2020

​ÇARŞAMBA

........

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