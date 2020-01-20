2020 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2020 yılına girilmesiyle birlikte müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban ve Ramazan Bayramı merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2020 Kurban ve Ramazan Bayramı tarihi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayı başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü, bitiş tarihi ise 23 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 26 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ