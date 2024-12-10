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        Haberler Bilgi Gündem Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?

        Diyanet takvimi ile Ramazan'da ilk oruç ne zaman tutulacak?

        Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman, bu dönemin manevi atmosferine hazırlık yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, Ramazan boyunca oruç ibadeti, yardımlaşma ve ibadetlerle dolu günler yaşanacak. İftar sofralarında buluşmalar ve teravih namazları, bu ayın toplumsal dayanışma ruhunu güçlendiren en önemli anlarından biri. Peki, "On Bir Ayın Sultanı" olarak anılan Ramazan ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 22:28 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:28
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        • 1

          İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı, manevi yenilenme ve paylaşma duygularının doruğa ulaştığı bir dönem olarak yaklaşıyor. Diyanet'in yayımladığı takvimle birlikte, Müslümanlar ilk sahurun hangi geceye denk geleceğini merak ediyor. Peki, 2025 yılında Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.

          Buna göre; Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

          26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

        • 3

          2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.

          Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

        • 4

          RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

          2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü öğlen 13.00 itibarıyla yarım gün resmî tatil olacak.

          Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar toplam 3,5 gün bayram tatili yapacak.

          2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;

          - Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

          - Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar

          - Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

          - Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

        • 5

          RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

          Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

          "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

        • 6

          3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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