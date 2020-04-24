DHA

Ramazan ayına Türkiye'nin 31 ili, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla girdi. İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen gelenek bozulmadı. Ramazan davulcular,ı sahur mesailerine koronavirüs önlemleri nedeniyle maskeyle başladı

Davulcular vatandaşları ilk sahura kaldırdı. DHA'nın haberine göre; Ramazan davulcularının manilerine ise bu yıl koronavirüs damga vurdu.

KORONAVİRÜS RAMAZAN MANİLERİNE KONU OLDU

Zeytinburnu'nda üçerli gruplar halinde sokakları gezen davulcular, vatandaşları maniler ve ilahilerle sahura kaldırdı. Her yıl sokaklarda yankılanan manilere bu sene koronavirüs damga vurdu. Maniyi seslendiren davulcular bu yıl, "Ne uyursun? Ne uyursun? Bu uykuda ne bulursun? Al abdesti, kıl namazı. Belki koronadan kurtulursun" diye okudu.