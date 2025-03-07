Ramazan'ın yedinci gününde ne pişirsem diye düşünenler için: Çorbadan islim kebabına iftar menüsü!

Ramazan'ın yedinci gününde ne pişirsem diye düşünenler için: Çorbadan islim kebabına iftar menüsü!

Ramazan ayı boyunca oruç tutan insanlar akşamları ne pişirecekleri konusunda kararsızlık yaşayabiliyor. Ramazan ayının yedinci gününde ne pişireceğine karar veremeyenler için kebaptan pilava bir iftar menüsü hazırladık. İşte, iftar için hazırlayabileceğiniz tarif önerileri!

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KREMALI MANTAR ÇORBASI

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

400 gram mantar ince doğranmış

2 yemek kaşığı un

2 diş sarımsak

4 su bardağı tavuk suyu

1-1,5 su bardağı su

Tuz karabiber

Krema

HAZIRLANIŞI

Ocağın üstüne aldığımız tencerenin içine 2 yemek kaşığı tereyağı ve mantarları alarak soteleyin. Sotelerken sarımsağı da ekleyin. Ardından 2 yemek kaşığı un ilave edin. Üstüne 4 bardak kadar tavuk suyunu ekleyin.

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Yaklaşık 1-1,5 buçuk su bardağı su ekledikten sonra tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırın. Daha sonra kapağını kapattıktan sonra orta ateşte kendi haline bırakın. Hafif kaynamaya başladıktan sonra kremasını ilave edin. En son ince ince doğradığınız dereotunu da koyduktan sonra servise hazır hale getirebilirsiniz.

İSLİM KEBABI

MALZEMELER

3 adet patlıcan

250 gram kıyma

1 soğan

1-2 dilim ekmek içi

1 yumurta

Tuz

Karabiber

Kimyon

Nane

Kekik

Domates

Kürdan

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları çizgi çizgi soyup uzun şeritler halinde kesin ve yarım saat tuzlu suda bekletin. Köftesi için soğanı rendeleyin ve yumurta, kıyma, ekmek içi ve baharatların tümünü yoğurun ve yassı şekiller verin. Önce patlıcanları kızartın.

Ardından köfteleri kızartın. Daha sonra patlıcan dilimlerinin arasına köfteleri koyarak tek tek sarın. Sardığınız patlıcanların üzerine domates ve kürdan batırın. Daha sonra hazırlanan patlıcan köfte rulolarını fırın tepsisine dizin.

Ardından salçalı sos için gereken malzemeleri karıştırıp patlıcanların üzerine dökün. 200 derecede ısıtılmış fırının içine fırın tepsisini yerleştirin. İslim kebaplarının üzerindeki domatesler pişince fırından alın.

REKLAM ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI MALZEMELER 2 yemek kaşığı tereyağı 3 yemek kaşığı sıvı yağ 2 su bardağı pirinç Yarım su bardağı arpa şehriye 3 su bardağı sıcak su (tavuk suyu) Tuz HAZIRLANIŞI Pirinçleri bol suda yıkayarak ılık ve tuzlu su dolu bir kapta 30 dakika dinlendirin. Bu süre sonunda pirinçleri süzgeçten geçirin. Teflon tencerede tereyağı eritin, sıvı yağ da ekleyerek üzerine arpa şehriyeleri katın. Şehriyelerin rengi dönene kadar kavurun. Pirinçler ilave ederek 2-3 dk daha kavurun. Üzerine sıcak suyunu ve tuzu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak önce yüksek ateşte, fazla suyu çekip pirinçler göz göz oluncaya kadar kaynatın. Daha sonra yani pirinçlerin üzerindeki su çekilip pirinçler göründüğünde kısık ateşe alın. Tamamen suyu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra üzerine temiz bir bez koyarak kapağını tekrar kapatın ve demlenmesini bekleyin. Pilavı hafifçe karıştırdıktan sonra servis yapabilirsiniz. REKLAM ÇOBAN SALATA MALZEMELER 4 adet domates 3 adet yeşil biber 2 adet salatalık 1 adet kuru soğan 1/4 demet maydanoz 5 yemek kaşığı zeytinyağı 4 yemek kaşığı limon suyu 1/2 çay kaşığı tuz HAZIRLANIŞI Öncelikle derin bir kasenin içine kabuklarını soyarak küp küp doğradığınız domatesleri alın. Salatalıkları da domateslerle aynı ebatta küp küp doğrayın. Yeşil biberleri de ortadan ikiye kesip yarım ay şeklinde doğrayın. Kuru soğanı da küp küp olacak şekilde doğrayın. İsterseniz piyazlık da doğranabilir. Maydanozu da incecik kıyın. Kuru soğan hariç, diğer malzemeleri salata kabına alarak karıştırın. Salata servis kabına aldığınız karışımın üzerine soğanları alın. Salata sosunu hazırlayın. Zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu küçük bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin. Sosla beraber iyice harmanladıktan sonra bekletmeden servis edin. REKLAM KAZANDİBİ MALZEMELER 7 su bardağı süt 1 çay bardağı pirinç unu

1,5 su bardağı toz şeker 1 çay bardağı buğday nişastası 1 paket vanilya 1 yemek kaşığı tereyağı 4 yemek kaşığı pudra şekeri HAZIRLANIŞI Sübye yapımı için: Bir kase alın ve 2 su bardağı sütü, yarım bardak toz şeker,pirinç unu ve buğday nişastasını koyun. Ardından karışımı iyice karıştırın. Topaklanma olmaması için çırpma teli kullanarak karıştırabilirsiniz. Geniş bir tencere alın ve kazandibinin yapımına başlayın. Kalan 5 su bardağı sütü (1 bardak 200 ml olacak) tencereye aktarın. Ardından 1 su bardağı şekeri ilave edin ve bir taşım kaynatın. Kaynayan şekerli sütün içerisine hazırladığınız sübyeyi yavaş yavaş ilave edin ve karıştırın. Burada sürekli karıştırmak çok önemli. Ocağı kısık ateşe alın. Tenceredeki muhallebiyi sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Muhallebi kaynayıp göz göz olduğunda ocaktan alın. 1 paket vanilyayı ilave edin ve karıştırın. Pişen muhallebiyi oda sıcaklığına ulaşması için bir kenara alın ve soğumasını bekleyin. Köşeli bir borcam alın ve içerisine tereyağı ile yağlayın. Tabana eşit olacak şekilde pudra şekerini eleyerek yayın. Tepsinizi ocağın üzerine alın ve çevire çevire tereyağı ile pudra şekeri karışımının yanmasını sağlayın. Şeker eriyip karamelize hale geldiğinde tepsinin dibine muhallebiden ince bir katman yayın. Muhallebinin ince katmanını pişire pişire yakın. Yakma işleminin bitmesinin ardından kalan muhallebinizi de tepsiye eşit olacak şekilde yayın. Muhallebinin üzerini spatula yardımı ile düzleyin. Tatlıyı buzdolabına kaldırıp soğumasını ve güzelce kıvam almasını sağlayın. Soğuyan tatlıyı buzdolabından alarak ince ince dilimleyin ve ardından spatula yardımı ile kıvırarak rulo şeklini verin. Bu aşamada spatulayı su ile ıslatabilirsiniz. Afiyet olsun! Fotoğraf kaynak: IStock