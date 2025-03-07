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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Ramazan'ın yedinci gününde ne pişirsem diye düşünenler için: Çorbadan islim kebabına iftar menüsü!

        'Ramazan'ın yedinci gününde ne pişirsem?' diye düşünenler için: Çorbadan islim kebabına iftar menüsü!

        Ramazan ayında iftar sofralarını lezzetli ve doyurucu yemeklerle donatmak isteyenler için harika bir menü önerimiz var! Oruç sonrası hem göz dolduran hem de damakları şenlendiren bir sofra kurmak isteyenler için, ana yemeğinden tatlısına kadar düşündüğümüz bu iftar menüsünde İslim kebabı başrolde. İşte, Ramazan'ın yedinci günü için lezzet dolu iftar menüsü önerimiz!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 07.03.2025 - 08:30
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        Yedinci güne özel iftar menüsü
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        Ramazan ayı boyunca oruç tutan insanlar akşamları ne pişirecekleri konusunda kararsızlık yaşayabiliyor. Ramazan ayının yedinci gününde ne pişireceğine karar veremeyenler için kebaptan pilava bir iftar menüsü hazırladık. İşte, iftar için hazırlayabileceğiniz tarif önerileri!

        KREMALI MANTAR ÇORBASI

        MALZEMELER

        2 yemek kaşığı tereyağı

        400 gram mantar ince doğranmış

        2 yemek kaşığı un

        2 diş sarımsak

        4 su bardağı tavuk suyu

        1-1,5 su bardağı su

        Tuz karabiber

        Krema

        HAZIRLANIŞI

        Ocağın üstüne aldığımız tencerenin içine 2 yemek kaşığı tereyağı ve mantarları alarak soteleyin. Sotelerken sarımsağı da ekleyin. Ardından 2 yemek kaşığı un ilave edin. Üstüne 4 bardak kadar tavuk suyunu ekleyin.

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        Yaklaşık 1-1,5 buçuk su bardağı su ekledikten sonra tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırın. Daha sonra kapağını kapattıktan sonra orta ateşte kendi haline bırakın. Hafif kaynamaya başladıktan sonra kremasını ilave edin. En son ince ince doğradığınız dereotunu da koyduktan sonra servise hazır hale getirebilirsiniz.

        İSLİM KEBABI

        MALZEMELER

        3 adet patlıcan

        250 gram kıyma

        1 soğan

        1-2 dilim ekmek içi

        1 yumurta

        Tuz

        Karabiber

        Kimyon

        Nane

        Kekik

        Domates

        Kürdan

        HAZIRLANIŞI

        Patlıcanları çizgi çizgi soyup uzun şeritler halinde kesin ve yarım saat tuzlu suda bekletin. Köftesi için soğanı rendeleyin ve yumurta, kıyma, ekmek içi ve baharatların tümünü yoğurun ve yassı şekiller verin. Önce patlıcanları kızartın.

        Ardından köfteleri kızartın. Daha sonra patlıcan dilimlerinin arasına köfteleri koyarak tek tek sarın. Sardığınız patlıcanların üzerine domates ve kürdan batırın. Daha sonra hazırlanan patlıcan köfte rulolarını fırın tepsisine dizin.

        Ardından salçalı sos için gereken malzemeleri karıştırıp patlıcanların üzerine dökün. 200 derecede ısıtılmış fırının içine fırın tepsisini yerleştirin. İslim kebaplarının üzerindeki domatesler pişince fırından alın.

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        ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

        MALZEMELER

        2 yemek kaşığı tereyağı

        3 yemek kaşığı sıvı yağ

        2 su bardağı pirinç

        Yarım su bardağı arpa şehriye

        3 su bardağı sıcak su (tavuk suyu)

        Tuz

        HAZIRLANIŞI

        Pirinçleri bol suda yıkayarak ılık ve tuzlu su dolu bir kapta 30 dakika dinlendirin. Bu süre sonunda pirinçleri süzgeçten geçirin. Teflon tencerede tereyağı eritin, sıvı yağ da ekleyerek üzerine arpa şehriyeleri katın. Şehriyelerin rengi dönene kadar kavurun.

        Pirinçler ilave ederek 2-3 dk daha kavurun. Üzerine sıcak suyunu ve tuzu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak önce yüksek ateşte, fazla suyu çekip pirinçler göz göz oluncaya kadar kaynatın. Daha sonra yani pirinçlerin üzerindeki su çekilip pirinçler göründüğünde kısık ateşe alın.

        Tamamen suyu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra üzerine temiz bir bez koyarak kapağını tekrar kapatın ve demlenmesini bekleyin. Pilavı hafifçe karıştırdıktan sonra servis yapabilirsiniz.

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        ÇOBAN SALATA

        MALZEMELER

        4 adet domates

        3 adet yeşil biber

        2 adet salatalık

        1 adet kuru soğan

        1/4 demet maydanoz

        5 yemek kaşığı zeytinyağı

        4 yemek kaşığı limon suyu

        1/2 çay kaşığı tuz

        HAZIRLANIŞI

        Öncelikle derin bir kasenin içine kabuklarını soyarak küp küp doğradığınız domatesleri alın. Salatalıkları da domateslerle aynı ebatta küp küp doğrayın. Yeşil biberleri de ortadan ikiye kesip yarım ay şeklinde doğrayın.

        Kuru soğanı da küp küp olacak şekilde doğrayın. İsterseniz piyazlık da doğranabilir. Maydanozu da incecik kıyın. Kuru soğan hariç, diğer malzemeleri salata kabına alarak karıştırın.

        Salata servis kabına aldığınız karışımın üzerine soğanları alın. Salata sosunu hazırlayın. Zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu küçük bir kapta karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin. Sosla beraber iyice harmanladıktan sonra bekletmeden servis edin.

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        KAZANDİBİ

        MALZEMELER

        7 su bardağı süt

        1 çay bardağı pirinç unu

        1,5 su bardağı toz şeker

        1 çay bardağı buğday nişastası

        1 paket vanilya

        1 yemek kaşığı tereyağı

        4 yemek kaşığı pudra şekeri

        HAZIRLANIŞI

        Sübye yapımı için:

        Bir kase alın ve 2 su bardağı sütü, yarım bardak toz şeker,pirinç unu ve buğday nişastasını koyun. Ardından karışımı iyice karıştırın. Topaklanma olmaması için çırpma teli kullanarak karıştırabilirsiniz. Geniş bir tencere alın ve kazandibinin yapımına başlayın.

        Kalan 5 su bardağı sütü (1 bardak 200 ml olacak) tencereye aktarın. Ardından 1 su bardağı şekeri ilave edin ve bir taşım kaynatın. Kaynayan şekerli sütün içerisine hazırladığınız sübyeyi yavaş yavaş ilave edin ve karıştırın. Burada sürekli karıştırmak çok önemli.

        Ocağı kısık ateşe alın. Tenceredeki muhallebiyi sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Muhallebi kaynayıp göz göz olduğunda ocaktan alın. 1 paket vanilyayı ilave edin ve karıştırın. Pişen muhallebiyi oda sıcaklığına ulaşması için bir kenara alın ve soğumasını bekleyin. Köşeli bir borcam alın ve içerisine tereyağı ile yağlayın. Tabana eşit olacak şekilde pudra şekerini eleyerek yayın.

        Tepsinizi ocağın üzerine alın ve çevire çevire tereyağı ile pudra şekeri karışımının yanmasını sağlayın. Şeker eriyip karamelize hale geldiğinde tepsinin dibine muhallebiden ince bir katman yayın. Muhallebinin ince katmanını pişire pişire yakın. Yakma işleminin bitmesinin ardından kalan muhallebinizi de tepsiye eşit olacak şekilde yayın. Muhallebinin üzerini spatula yardımı ile düzleyin.

        Tatlıyı buzdolabına kaldırıp soğumasını ve güzelce kıvam almasını sağlayın. Soğuyan tatlıyı buzdolabından alarak ince ince dilimleyin ve ardından spatula yardımı ile kıvırarak rulo şeklini verin. Bu aşamada spatulayı su ile ıslatabilirsiniz. Afiyet olsun!

        Fotoğraf kaynak: IStock

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