Akşama ne yesem diyenler için bir alternatif: Ramazan'ın on ikinci günü iftar menüsü örneği
Bereket dolu Ramazan günlerinde iftar sofraları her zamankinden daha anlamlı hale geliyor. Bugün iftar sofralarınız için lezzetli bir menü hazırladık. İşte, sizin için çorba, ana yemek, salata ve tatlıdan oluşan iftar menüsü önerisi!
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Ramazan ayının başlamasının üzerinden tam 12 gün geçti. Hızla geçen bu ayda misafirlerini evinde ağırlamak ve iftar sofraları kurmak isteyen kişiler internette 'akşam iftar için ne pişirsem' gibi soruları araştırıyor. İşte, Ramazan'ın 12. günü için hazırlayabileceğiniz iftar menüsü...
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HAVUÇ ÇORBASI
MALZEMELER:
900 gram (8-9 tane) havuç
1 orta boy tatlı patates temizlenmiş ve kabaca doğranmış
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 baş sarımsak
- 3
YAPILIŞI:
Temizlediğiniz havuçları ve tatlı patatesleri yarım parmak kalınlığında parçalar halinde doğrayın ve yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine koyun. Üzerine zeytinyağını gezdirin ve tüm sebzelere gelmesi için iyice karıştırın. Bu aşamada tuz, kekik ve karabiberi de serpin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp önden ısıtın.
Sarımsağın üst kısmını kesin ve 1 çay kaşığı zeytinyağı gezdirin. Sonrasında bir alüminyum folyo ile kaplayın. Folyoya sardığınız sarımsağı sebzelerin yanına yerleştirin. Büyük derin bir tencere alın ve içerisine tereyağını ekleyerek orta ateşte eritin. Soğanı doğrayın ve içerisine ekleyin.
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- 4
Yumuşayana kadar 5 dakika sotelerken tuzunu atın. Soteledikten sonra içerisine kimyon, karabiber ve toz biberi ekleyin. Daha sonra kavrulmuş sarımsak dişlerini kabuklarından çıkararak tencereye koyun. Kavrulmuş sebzeleri ve sebze suyunu da ekleyin. Çorbayı 10-12 dakika kadar kaynatın ve kaynadıktan sonra ateşi kısıp kaynamaya bırakın.
Çorba kaynadıktan sonra çorbadaki sebzeleri bir blender yardımıyla ezin. Birkaç dakikalık bir karıştırma pürüzsüz bir püre kıvamı oluşturabilir. Çorbanızı içeceğiniz miktarda bir tabağa alın. Çorbayı isteğe bağlı olarak biraz krema veya yoğurt ile servis edin. Ayrıca, kıyılmış maydanozla da süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!
- 5
KADINBUDU KÖFTE
MALZEMELER:
600 gram az yağlı kıyma
1 adet kuru soğan
1 adet yumurta
1 fincan pirinç
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
KÖFTELERİ BULAMAK İÇİN:
Yarım çay bardağı galeta unu
Yarım çay bardağı buğday unu
1 yumurta
- 6
YAPILIŞI:
Kıymanızı ikiye bölün, bu aşamada bir kısmı çiğ kalacak diğeri ise pişirilecek. Önce 3-4 kaşık kıymayı bir tavada kavurun ve sonra soğuması için kenara alın. Bu sırada çiğ kıymanızın üzerine rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız soğanları ilave edin.
Kavrulan kıymanız soğurken pirincinizi haşlayın. (Dünden kalan pilavınızı da kullanabilirsiniz) Daha sonra derin bir yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma ve haşlanıp süzülmüş pirincinizi alın.
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- 7
Kıymanıza yumurta ve baharatlarını ekleyip harcı yoğurmaya başlayın. 2 saat dinlenmeye bırakın. Dinlendikten sonra şekil verin. Daha sonra derin bir kızartma tavası çıkartın ve içerisine 2-3 su bardağı sıvı yağ koyun.
Yağınızı kızdırın ve içerisine şekil verdiğiniz köfteleri önce un ve galeta unuyla harmanlanmış karışıma, sonra ise yumurtaya bulayarak kızartın. Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
- 8
PESTO SOSLU SPAGETTİ
MALZEMELER:
1 paket spagetti makarna
5 bardak su
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
SOSU İÇİN:
1 küçük demet fesleğen
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı çam fıstığı
1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
2 iri diş sarımsak
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
- 9
YAPILIŞI:
Derin bir tencere çıkartın ve içerisine 5 bardak suyunuzu ekleyip kaynamasını bekleyin. Bu sırada içerisine tuzunu ve yağını atın. Kaynayınca makarnanızı ekleyin ve tüm suyu çekene kadar haşlanmasını bekleyin.
Süzmenize gerek olmadan çekme usülü yaptığınız makarnanızı bir kenara alın ve sos yapımına geçin. Bu aşamada uğraşmak istemezseniz hazır pesto soslardan alıp 4-5 kaşık makarnanıza ekleyip karıştırabilirsiniz.
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- 10
Evde hazırlamak isterseniz önce küçük bir tavada çam fıstıklarını hafif kızarana kadar kavurun. Bu sırada fesleğenleri yıkayıp kurutun. Tüm malzemeleri mutfak robotuna alıp iyice karışana kadar hızlı ayarda çekin.
Bu aşamada pişen makarnanıza biraz yağ gezdirebilirsiniz. Makarnanızın üzerine sosunuzu ilave ettikten sonra üzerine az miktarda kaşar rendeleyebilirsiniz. Daha sonra kaşarlar eriyene kadar karıştırıp ocağın altını kapatın. Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
- 11
KİNOA SALATASI
MALZEMELER:
Yarım kahve fincanı kinoa
Yarım demet taze roka
Birkaç yaprak kıvırcık marul
Birkaç yaprak reyhan veya fesleğen
1 orta boy domates
SOSU İÇİN:
Tuz
Balzamik sirke
Sızma zeytinyağı
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YAPILIŞI:
Kinoayı yıkayıp süzün ve 1 su bardağı suda 10 dakika haşlayın. Kinoa taneciklerinin etrafında beyaz bir çember belirdiğini gördüğünüzde süzgeç ile süzün. Bu aşamada kinoaları soğuk sudan geçirin.
Yeşillikleri yıkayıp sularını iyice süzdükten sonra omatesin kabuğunu soyup yarım ay şeklinde dilimleyin. Bütün malzemeleri salata kasesinde birleştirin ve tuzunu ekleyin. Balzamik sirke ile zeytinyağını karıştırıp salatanızın üzerinde gezdirin ve servis edin. Afiyet olsun!
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- 13
BADEMLİ KEŞKÜL
MALZEMELER:
2,5 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 yemek kaşığı toz badem
2 yemek kaşığı hindistan cevizi
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YAPILIŞI:
Derin bir tencereye sütü koyun ve üzerine şeker ile nişastasını ekleyin. Bu sırada toz badem ve yumurta sarısını da ilave edip tüm malzemeyi iyice çırpın. Daha sonra muhallebiyi ocağa alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
Karışımınız kaynayınca üzerine hindistan cevizi ekleyip bir süre daha kaynatın. Piştikten sonra ocaktan alıp sıcak olarak servis kaplarına paylaştırın. Ardından buzdolabında beklettikten sonra üzerini süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!