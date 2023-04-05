TERBİYELİ ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler
1 su bardağı yeşil mercimek
yarım su bardağı erişte
1 litre su
1 soğan
1,5 yemek kaşığı nane
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Terbiyesi için:
1,5 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
1 diş rendelenmiş sarımsak
YAPILIŞI
- Mercimeği suyun içerisine koyun ve haşlayın daha sonra soğuk sudan geçirin.
- 1 litre suyu tencereye alın ve kaynatın. İçerisine erişteyi ekleyin, hafif yumuşayınca mercimekleri ekleyin ve karıştırarak pişirin.
- Terbiyesi için tüm malzemeleri bir kapta pürüzsüz olana kadar çırpın. Çorbanın suyundan iki kepçe alıp terbiyeye ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra terbiye çorbaya ekleyerek karıştırın.
- Bir sos tavasına tereyağı ve sıvı yağ ekleyin, üzerine küp küp doğradığınız soğanları ekleyip kavurun.
- Kavrulan soğanlara nane ekleyip tekrar kavurun sonra çorbaya ekleyin. En son tuzu ekleyin ve altını kapatın.