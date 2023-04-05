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Ramazan'ın 14. günü "İftarda ne pişirsem?" diyenler için pratik iftar menüsü! Bugün ne pişirsem?

Ramazan'ın 14. günü "İftarda ne pişirsem?" diyenler için pratik iftar menüsü!

Ramazan'ın 14. gününde iftar sofralarına renk katacak birbirinden farklı tarifleri sizler için derledik. İşte, Ramazan'ın 14. gününde kolay ve lezzetli iftar menüsü

Giriş: 05.04.2023 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TERBİYELİ ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

    Malzemeler

    1 su bardağı yeşil mercimek

    yarım su bardağı erişte

    1 litre su

    1 soğan

    1,5 yemek kaşığı nane

    1 yemek kaşığı  sıvı yağ

    1,5 yemek kaşığı tereyağı

    Tuz

    Terbiyesi için:

    1,5 yemek kaşığı yoğurt

    2 yemek kaşığı un

    1 adet yumurta sarısı

    1 diş rendelenmiş sarımsak

    YAPILIŞI

    - Mercimeği suyun içerisine koyun ve haşlayın daha sonra soğuk sudan geçirin.

    - 1 litre suyu tencereye alın ve kaynatın. İçerisine erişteyi ekleyin, hafif yumuşayınca mercimekleri ekleyin ve karıştırarak pişirin.

    - Terbiyesi için tüm malzemeleri bir kapta pürüzsüz olana kadar çırpın. Çorbanın suyundan iki kepçe alıp terbiyeye ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra terbiye çorbaya ekleyerek karıştırın.

    - Bir sos tavasına tereyağı ve sıvı yağ ekleyin, üzerine küp küp doğradığınız soğanları ekleyip kavurun.

    - Kavrulan soğanlara nane ekleyip tekrar kavurun sonra çorbaya ekleyin. En son tuzu ekleyin ve altını kapatın.

     

  • KABAK SALATASI

    Malzemeler

    3 adet orta boy kabak

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    5 yemek kaşığı süzme yoğurt

    2 diş sarımsak

    Tuz

    Üzeri için:

    1,2 yemek kaşığı tereyağı

    Nane

    Pul biber

    Ceviz

    YAPILIŞI

    - Kabakları güzelce yıkayın ve kurulayın, ardından derin bir kaba rendeleyin. Fazla suyu elinizle iyice sıkın. Zeytinyağını ekleyip 10 dakika kavurun.

    - Derin bir kaseye yoğurt ve ezilmiş sarımsağı ekleyip karıştırın. Ardından kavrulmuş ve soğumuş kabakları ekleyip karıştırın. Baharatları da ekledikten sonra üzerine eritilmş tereyağı gezdirin ve ceviz serperek servis edin.

  • HAHAŞLI BULGUR PİLAVI

    Malzemeler

    3 su bardağı su

    Tuz

    1 su bardağı yarma bulgur

    yarım su bardağı haşhaş

    1 yemek kaşığı tereyağı

    YAPILIŞI

    Suyu geniş bir tencereye alın, tuz ilave edip karıştırın. Kaynayan suya bulgurları ekleyin ve bulgur pişene kadar aralıklarla karıştırın.

    Bulgur yumuşayınca haşhaşı ilave edin. 5 - 6 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. 

    Tereyağını bir kapta eritin pilavın üzerine gezdirin ve servis edin.

  • BELEN TAVA

    Malzemeler

    500 gram kuşbaşı et

    2 adet soğan

    4 adet yeşil biber

    1 adet kırmızı biber

    4 adet domates

    4 diş sarımsak

    Tereyağı

    Sosu için:

    Yarım yemek kaşığı biber ve domates salçası

    Pul biber

    Karabiber

    Kekik

    YAPILIŞI

    Tüm malzemeleri küçük küçük doğrayın. Bir tepsiye alın ve sosunu ekleyerek güzelce karıştırın. Üzerine tereyağı parçaları ekleyin. Yağlı fırın kağıdı kapatıp fırında 200 derece 1 saat pişirin.

    Piştikten sonra fırın kağıdını alın 5 dakika daha fırnda tutun ve servis edin.

     

  • İRMİK HELVASI

    Malzemeler

    1 su bardağı irmik

    1 su bardapı süt

    Yarım su bardağı su

    1 su bardağı şeker

    60 gram tereyağı

    1 çay bardağı ceviz

    YAPILIŞI

    Tereyağını tencerede eritin, içerisine cevizi ve irmiği ilave ederek kavurun. Şerbeti için başka bir tencereye süt, su ve şekeri koyun eriyene kadar aralıklı karıştırın. 

    İrmiğin rengi altın olunca hazırladığınız şerbeti ilave edin ve irmik suyunu çekene kadar karıştırın. İrmik kıvam alınca ocağın altını kapatın 15 dakika demlemeye bırakın.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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