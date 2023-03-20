Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ramazan'ı 8 adımda sağlıklı karşılayın! Ramazan'a hazırlık nasıl olmalı?

İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutacaklar için hazırlıklar başladı. Ramazan ayında yapılması gerekenlerin yanı sıra öncesinde de dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Peki Ramazan ayına nasıl hazırlanılır? Oruç öncesi neler yapılmalıdır?

Giriş: 20.03.2023 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ramazan ayında bir ay boyunca tutulacak oruç için vücudumuzu hazırlamak gerekir. Bir yıl içerisinde sadece bir ay Müslümanlar için farklı bir yemek düzeni meydana geliyor. Bilindiği gibi sahur vakitleri normal şartlara göre çok daha erken iftar ise çok daha geç bir şekilde eda ediliyor. Böylelikle gün içerisinde aç ve susuz durulacak vakitler de bir hayli uzun oluyor. Oruç vücut sağlığı için bir nevi detoks görevi gördüğü için oldukça faydalıdır. Ancak öncesinde birtakım alıştırmalarla vücudunuzu ve zihninizi hazır hale getirirseniz bu sürece hem çok daha kolay adapte olursunuz hem de çok daha kolay bir oruç tutmuş olursunuz.  

  • Esasen Ramazan ayının da içerisinde bulunduğu mübarek üç ayların amacı da tam olarak bundan mütevellittir. Ramazan ayı boyunca tutmamız gereken oruca hazırlık için kendimizi bu üç aylarda hazır etmemiz gerekiyor. Oruca yaklaşırken yapacağımız değişiklikler vücudumuzu ramazana hazırlayacaktır.

  • Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Derya Fidan, Ramazan ayını daha zinde bir metabolizma için yapmamız gerekenleri şöyle sıralıyor;

    “Ramazan'a girmeden yapacağımız en önemli bir diğer hazırlık ise porsiyonlarımızı küçültmek olur. Ramazan'da kurulan büyük sofralarda kendimizi kaybetmemek için şimdiden porsiyonlarımızı iyi ayarlamalıyız.

  • Yeterli ve dengeli beslenebilmek için bütün besin gruplarından az miktarda tabağımıza almalıyız. Sağlıklı besinleri doğru pişirme yöntemleriyle pişirmeye başlayarak hem damak tadımızın bu değişikliklere alışmasına hem de Ramazan'da oluşabilecek mide rahatsızlıklarının önüne geçmemize fırsat tanıyacaktır.

  • Sebzeler ve meyveler mide ve bağırsak işlevimizi artıracağından sindirim sistemimizi rahatlatacaktır. Bugünden başlayarak salata tüketimimizi artırırsak Ramazan'da bu düzeni devam ettirmek daha kolay olacaktır. Yağlı ve tuzlu yemekleri günlük yaşantımızda da tercih etmediğimiz gibi ramazanda da bizim için risk grubunda olarak görmeliyiz. Kilo almamızın başlıca sebeplerinden olan bu yemeklerden ramazana girmeden uzak durmaya başlamalıyız. 

  • Et, tavuk, balık yemeklerini fırında, ızgara veya haşlama yöntemleriyle yapmamız, yediğimiz besinlerden en iyi şekilde yaralanmamızı sağlayacaktır.

  • Uzun süreli açlık sonrası tüketeceğimiz tatlılar kan şekerimizde hızlı oynamalara sebep olacağı için şimdiden tatlı tüketiminde aşırıya kaçmamaya dikkat etmeliyiz. Tatlı ihtiyacımızı taze ve kuru meyve gibi doğal yollarla karşılamalıyız.

  • Ramazan öncesinde, ramazanda ve sonrasında tüketmememiz gereken asitli içecekleri, hazır meyve sularını ve kalorisi yüksek sıvı içecekleri hayatımızdan çıkarmak için en iyi zaman şimdi. İçtiğiniz suları çeşnilendirerek hem daha rahat içilebilir forma getirebilir hem de ramazan öncesi toksinlerden arınabilirsiniz. Harekete geçmek için geç kalmayın!’’ açıklamasını yaptı.

  • Ramazana hazırlık için toksin atıcı mucizevi içecek:

    2.0 lt su

    2 adet yeşil elma

    1 adet limon

    1 tatlı kaşığı tane karanfil

    1 tatlı kaşığı top karabiber

    1 adet orta boy kabuk tarçın

  • Tüm malzemeleri bir tencereye koyun, kaynamaya başladıktan sonra 15 dk bekleyip altını kapatın, içindeki malzemeleri süzdükten sonra gün boyu bu suyu tüketebilirsiniz. Bu tarif sizi hem toksinlerden arındıracak hem de yağ yakımının aktive ettiği için ramazan ayına daha fit girmenize yardımcı olacaktır.

  • RAMAZAN’I 8 ADIMDA SAĞLIKLI KARŞILAYIN!

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, 8 adımda Ramazan’ı sağlıklı karşılamanın yollarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

    Pek çok evde Ramazan hazırlıkları yapılıyor; kimileri iftar ve sahurda kolaylık olsun diye sarmalar sarıp, börekler açıp dondurucuya koyuyor, kimileri kıştan yıpranan, mevsim geçişiyle dengesi bozulan vücudunu yaklaşık 17 saat sürecek oruç sürecine hazırlamaya çalışıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, cuma gecesi kalkılacak ilk sahurla birlikte başlayacak uzun açlık ve susuzluk süreci öncesi metabolizmanın işleyişini Ramazan’a hazırlamanın faydalı olduğunu belirtiyor. Bunun için beslenme alışkanlıkları ve uyku düzeninde birkaç gün önceden bazı değişiklikler yapmak gerektiğini söyleyen Ayça Güleryüz “Uzun süren açlık ve susuzluk başta mide sağlığı olmak üzere sindirim sisteminde değişikliklere neden olmaktadır. Ramazan’a 3 gün kala bu değişikliklere adaptasyonu bazı basit ama etkili önerilerle sağlamak mümkün” diyor.

  • KAHVALTINIZI DAHA ERKEN YAPIN

    Kahvaltı gün boyu kişiyi zinde tutan en önemli öğün. Kahvaltı yapmama alışkanlığınız varsa mutlaka oruç öncesi şimdiden kahvaltı yapmaya kendinizi alıştırın. Kahvaltınızı düzenli yapıyorsanız her zamankinden daha erken saatte yapmaya başlayın.

  • AĞIR GELEN BESLENME ŞEKLİNDEN KAÇININ

    Ramazan öncesi yağlı, şekerli ve tuzlu besinleri azaltın. Lif içeriği yüksek sebze ve meyve tüketin. Böylece sindirim sisteminiz rahatlayacak ve uzun açlık sürecine daha kolay uyum sağlayacaksınız. Meyvelerdeki şeker oranının da yüksek olduğunu hatırlayın ve günde bir iki porsiyon ile sınırlandırın.

  • MİDE SORUNUNUZ VARSA MUTLAKA DOKTORA DANIŞIN

    Kişi acıktığında midesinde asit salgısı ve sindirim sisteminin hareketliliği azalıyor. Uzun süreli açlık aktif mide ülseri, oniki parmak bağırsağı ülseri ve gastriti olan hastalarda yakınmaların artmasına neden olabiliyor. Midenizde ülser veya başka bir rahatsızlık varsa mutlaka doktora danışın. Sürekli asit baskılayıcı mide ilacı kullanan reflü hastaları ilaçlarını sahurdan 30-60 dakika önce almalı.

  • PORSİYONLARINIZI KÜÇÜLTÜN

    Oruca sayılı günler kala özellikle öğle yemeklerinde porsiyonları küçültün, salata gibi hafif yiyecekleri tercih edin, ara öğünleri azaltın. Böylece uzun süren açlığa vücudunuzun daha kolay adapte olmasını sağlayacaksınız.

  • UYKU DÜZENİNİZİ AYARLAYIN

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz “Ramazan; iftar ve sahur saatleri nedeniyle oruç tutanların biyolojik saatinin değiştiği bir dönem. Ramazan öncesi normal uyku saatinizden 1-2 saat önce uyumanız bu süreçte sahura kalkmanızı kolaylaştıracak ve gün içerisinde uykusuzluğa bağlı halsizlik ve yorgunluk hissetmenizi önleyecektir” diyor.

  • SU TÜKETİMİNİZİ ARTIRIN

    Birçok kişi için Ramazan’da en büyük sorun açlıktan çok susuzluk oluyor. Üstelik yaz aylarında terleme ve idrar yolu ile su atılımı artıyor. Ramazan ayı öncesi su tüketmeyerek susuzluğa alışılacağının düşünülmesi oldukça yanlış. Günde en az 8-10 bardak su tüketin, su kaybını artıran kafeinli içeceklerin tüketimini sınırlandırın.

  • AĞRI KESİCİ İLAÇLARI SIK KULLANMAYIN

    Ağrı kesici ilaçların kullanımı midede tahriş ya da ülser oluşumunu kolaylaştırıyor. Bu nedenle bilinçsiz ağrı kesici kullanmamak, ağrının nedenini ortaya çıkarmak için doktora gitmek gerekiyor. Oruç tutacak kişilerin de şimdiden bilinçsiz ilaç kullanımına son vermesi şart.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.