Ramazan ayında bir ay boyunca tutulacak oruç için vücudumuzu hazırlamak gerekir. Bir yıl içerisinde sadece bir ay Müslümanlar için farklı bir yemek düzeni meydana geliyor. Bilindiği gibi sahur vakitleri normal şartlara göre çok daha erken iftar ise çok daha geç bir şekilde eda ediliyor. Böylelikle gün içerisinde aç ve susuz durulacak vakitler de bir hayli uzun oluyor. Oruç vücut sağlığı için bir nevi detoks görevi gördüğü için oldukça faydalıdır. Ancak öncesinde birtakım alıştırmalarla vücudunuzu ve zihninizi hazır hale getirirseniz bu sürece hem çok daha kolay adapte olursunuz hem de çok daha kolay bir oruç tutmuş olursunuz.