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Ramazan ayında 29 mu, 30 gün mü oruç tutulacak? 2023 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Ramazan ayında 29 mu, 30 gün mü oruç tutulacak?

11 ayın sultanı Ramazan başladı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kaç gün oruç tutulacağı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere bazı yıllar Ramazan ayı 29 gün, bazı yıllar ise 30 gün sürüyor. Peki, bu yıl yani 2023 Ramazan ayı kaç gün sürecek bu yıl kaç gün oruç tutulacak? İşte merak edilen detaylar...

Giriş: 23.03.2023 - 08:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte," Bu yıl  29 mu, 30 gün mü oruç tutulacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki bu yıl yani 2023'te Ramazan kaç gün sürecek? 2023 Ramazan ayı ile ilgili emrak edilip araştırılan sorunun cevabıyla iligli detaylar... 

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  • RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

    11 Ayın Sultanı  Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek.  2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

  • 2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

    2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.

     

  • 2023 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

     

  • 2023 YILINDA RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK? 

    Ramazan Ayı bu yıl 29 gün süreceği için bu yıl oruçta 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 185'inci ayette "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. " buyurulduğu gün belirtilmediği için ay 30 gün olduğunda farz oruç 30 gün, ay  29 gün olduğunda ise farz oruç 29 gün tutulur.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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