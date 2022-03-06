Ramazan ne zaman başlıyor? Üç ayların ikincisi olan Recep ayının gelmesiyle birlikte gözler 2022 Ramazan tarihine çevrildi. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayını oruç ve ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar İlk oruç ne zaman açılacak, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? sorularına yanıt aradı. İşte, konuyla ilgili tüm merak edilenler...