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Ramazan ayı tarihi 2022: İlk oruç ne zaman açılacak, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

2022 Ramazan ayı tarihi 2022: İlk oruç ne zaman açılacak, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

11 ayın Sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Recep ayının 2 Şubat günü başlamasının ardından Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman sorularına yanıt arandı. Peki, 2022 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte ilk oruca kalkılacak gün...

06.03.2022 - 13:32 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ramazan ne zaman başlıyor? Üç ayların ikincisi olan Recep ayının gelmesiyle birlikte gözler 2022 Ramazan tarihine çevrildi. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayını oruç ve ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar İlk oruç ne zaman açılacak, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? sorularına yanıt aradı. İşte, konuyla ilgili tüm merak edilenler...

  • RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 2022 Ramazanın ilk günü 2 Nisan olacak. Mübarek Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde sona erecek.

  • İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

    2022 yılının ilk orucu 1 Nisan'ı 2 Nisan tarihine bağlayan gece tutulacak.

  • KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    2022 yılı Kadir Gecesi tarihi 27 Nisan gününe denk geliyor. 27 Nisan Çarşamba akşamı teravih namazının ardından başlayan Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilir.

  • 2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı 2022 yılında 2 Mayıs Pazartesi günü büyük bir coşkuyla kutlanacak.

    Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba