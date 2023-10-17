Hicri takvime göre başlayan ve her yıl 29 gün idrak edilen Ramazan ayı için arayışlar gittikçe artıyor. Yıl sonuna doğru aramalarını sıklaştıran vatandaşlar, Ramazan ayının yanı sıra bayramın da hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. İşte, 2024 Ramazan ayı ve bayramı ile ilgili bilgiler...