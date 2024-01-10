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        Haberler Gündem Ramazan ayı ne zaman başlıyor, 2024'te ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar

        Ramazan ayı ne zaman başlıyor, 2024'te ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar

        Üç aylar önümüzdeki 12 Ocak Cuma günü Recep ayının ilk günüyle birlikte başlıyor. Üç ayların gelişiyle birlikte 11 ayın sultanı Ramazan'ın ne zaman başlayacağı da merak edilip araştırılıyor. Peki, Ramazan ne zaman, 2024 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:13
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        • 1

          Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Üç ayların gelmesiyle birlikte İslam Dünyası'nda 11 ayın sultanı Ramazan'ın ne zaman başlayacağı merak edilip araştırılıyor. Peki, 2024 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte merak edilip araştırılan 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

        • 2

          2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.

        • 3

          Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

        • 4

          Ramazan ayı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan 2024 Salı günü son oruçlarını tutacak.

        • 5

          RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

          Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

          Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

          Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

          Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan Cuma

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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