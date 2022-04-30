Yavaş yavaş uğurluyoruz Ramazan’ı… Önce teravihi uğurladık, şimdi son sahurumuzu yaptık, son iftarımızla elveda ya şehri Ramazan diyeceğiz. Ne de çabuk geçti kutlu zaman dilimleri, daha dün yazmış gibiyim hoş geldin on bir ayın sulatanı diye… Allah nice Ramazan’lara kavuşmayı ve çok daha iyi değerlendirmeyi nasip etsin hepimize. Şimdiden herkesin Bayram’ını kutluyorum. Tatlı, huzurlu, mutlu bir bayram olsun…