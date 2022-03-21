11 ayın sultanı Ramazan ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. İslam dünyası için en kutsal ay kabul edilen Ramazan için artık sadece günler kaldı. Peki, bu yıl Ramazan ayı ne zaman ve hangi gün başlayacak? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Ramazan Bayramı tatili günleri...