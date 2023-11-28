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        Haberler Gündem İnanç Ramazan 2024 ne zaman, hangi ay başlayacak? İşte Ramazan'daki ilk oruç günü ve Ramazan Bayramı tarihleri...

        Diyanet duyurdu! İşte 2024 Ramazan Ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi

        11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan Ayı'nın bu yıl hangi ayda olacağı İslam Dünyası tarafından merakla bekleniyor. Hangi ayda oruç tutulacağı ve akabinde Ramazan Bayramı ne zaman olacak sorusunun cevabı sonunda belli oldu. İşte 2024 Ramazan'a dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:37
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        • 1

          Hicri Takvim'e göre belirlenen Ramazan Ayı, Miladi Takvim'de bu yıl hangi aya denk geliyor? İnananlar bu yıl hangi ayda ilk oruçlarını tutacaklarını merak ediyorlar. Ay takviminin dokuzuncu ayı, Üç Aylar'ın sonuncusu oruç tutulan Ramazan Ayı'nın Miladi Takvim'e göre hangi aya denk geleceği İslam Dünyası tarafından merakla bekleniyor. Bununla birlikte Ramazan Bayramı'nın ne zaman olacağı gibi soruların da cevabı aranıyor. İşte Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı'nın tarihiyle ilgili merak edilenler...

        • 2

          RAMAZAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYIP BİTİYOR?

          Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 2024 Ramazan ayı tarihleri yayımlandı. Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre Ramazan Ayı'nın birinci günü 2024 yılında Mart ayına denk geliyor. Ramazan Ayı 2024 yılında yani önümüzdeki sene 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Peki, Ramazan Ayı ne zaman bitiyor? Ramazan Ayı'nın bitiş tarihi olarak ise 9 Nisan Salı günü veriliyor.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Oruç tutma ayı olan Ramazan Ayı'nın ardından Ay Takvimi'ne göre Şevval Ayı'nın ilk üç gününde kutlanan bir dini bayram olan Ramazan Bayramı 2024 yılında Nisan ayında başlıyor.

          İşte Ramazan Bayramı günleri ve Arife Günü tarihi:

          Ramazan Bayramı Arifesi - 9 Nisan Salı

          Ramazan Bayramı 1.Gün - 10 Nisan Çarşamba

          Ramazan Bayramı 2.Gün - 11 Nisan Perşembe

          Ramazan Bayramı 3.Gün - 12 Nisan Cuma

        • 4

          RAMAZAN BAYRAMI UZAYACAK MI?

          Ramazan Bayramı Diyanet İşleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde olacak. Bu tarihlerin uzayıp uzamayacağına dair kesin bir açıklamaya ulaşılamadı.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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