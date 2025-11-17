Rakipsiz bir seviyeye taşıdı

Dünya canlı müzik sektörünün referans yayını IQ Magazine, Türkiye’de gerçekleşen OneRepublic (30 Nisan 2025) ve dev Guns N’ Roses (2 Haziran 2025) stadyum konserlerinin uluslararası etkisini özel bir dosyayla ele alarak BKM’yi manşetine taşıdı. Avrupa basınında büyük yankı uyandıran konserler, aylar geçmesine rağmen hâlâ konuşuluyor; Türkiye’nin canlı etkinlik gücü “yeni dönemin belirleyici yükselişi” olarak değerlendiriliyor.

Guns N’ Roses ve OneRepublic gibi dünya devlerini Türkiye’ye getiren BKM, Avrupa basınında artık “yükselen değil, oyunu belirleyen pazarın mimarı” olarak anılıyor. Haberlerde özellikle BKM CEO’su Zümrüt Arol ve Uluslararası Etkinlikler Yöneticisi Zeynep Boyner’in vizyonu ve operasyon başarısı dikkat çekiyor. “Türkiye’de konserlerin yankısı hâlâ sürüyor” yorumları manşetlerden inmiyor.

AYLAR GEÇMESİNE RAĞMEN YANKILAR SÜRÜYOR

2 Haziran 2025’te gerçekleşen Guns N’ Roses konserinin ardından uluslararası haber akışı hız kesmedi. Analizler, bu etkinliğin yalnızca anlık bir başarı değil; Türkiye’nin canlı müzik pazarındaki yükselişinin kalıcı bir dönüşümün başlangıcı olduğunu gösteriyor. Konser, sektör yorumcuları tarafından “tarihi bir kırılma anı” olarak tanımlanıyor. Bu ivme, Türkiye’nin uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirirken; geleceğin etkinlik haritasını da yeniden şekillendiriyor.

BKM’NİN BAŞARISININ ARKASINDA LİDERLER VE GÜÇLÜ BİR EKİP Uluslararası canlı müzik ve etkinlik sektörünün en itibarlı ve en çok referans verilen yayınları arasında gösterilen; büyük ölçekli etkinlik analizleriyle global otorite kabul edilen IQ Magazine, Zümrüt Arol’un liderliği ve vizyonuyla, Zeynep Boyner’in uluslararası etkinliklerdeki deneyimi ve ustalığının birleşmesiyle ortaya çıkan bu dev organizasyonları sektörün referans aldığı örnek çalışmalar arasında konumluyor. Zümrüt Arol Bu çerçeve, BKM’nin yalnızca konser düzenleyen bir kurum olmaktan çıkarak Türkiye’nin kültür-sanat ekosisteminin en köklü ve en üretken yapılarından biri hâline geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Zeynep Boyner Avrupa basını da BKM’nin, ülkenin itibarını ve görünürlüğünü güçlendiren; endüstri standartlarını yukarı taşıyan etkili bir katalizör niteliği taşıdığını özellikle kaydediyor. Pek çok Avrupa yayını Haziran konserini “yılın en büyük ve en çok konuşulan işleri” arasında değerlendirirken, IQ Magazine’in manşete taşıdığı yorum tüm tabloyu tek cümlede özetliyor: BKM, Türkiye’nin büyüyen canlı müzik pazarına sadece eşlik etmiyor; ona liderlik ediyor.