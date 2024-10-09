Rahşan Düren'in duvar resimleri Tarhan Han’da

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Sinematografik kurgusu sayesinde mekâna özgü performatif bir yerleştirmeye dönüşen “Verwegenheit” sergisi, izleyiciyi kendi benliği, geçmişi, arzuları ve korkularıyla; en önemlisi her birimizin iç dünyasında tetiklenmek üzere pusuda bekleyen “yabancılık” hissiyle yüzleşmeye davet ediyor. Sergi, Almanca kökenli “korkusuzluk, atılganlık, cüretkârlık” anlamlarına gelen adıyla, sanatçı Rahşan Düren’in her bir projesinde yaratıcı cesaretine ve yeni deneylere olan yaklaşımına atıfta bulunuyor.

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Art Deco tarzı dış cephesi ile dikkat çeken ancak uzun bir terk edilişin ardından uğradığı restorasyon ile birlikte “ruhunu” büyük ölçüde yitiren Tarhan Han’ın dış ve iç mekânları arasındaki karşıtlığı, bireyin dış dünyadaki imajı ile o dünyadan gizlediği özgün özü arasındaki uçurumun bir metaforuna dönüştüren “Verwegenheit” sergisi, Rahşan Düren’in soyut ve yarı-soyut kompozisyonlarıyla birleşerek iç ve dış mekân arasındaki karşıtlığı metaforik bir şekilde sunuyor.

Tarhan Han’ın mimarisiyle bir birleşip bir ayrışan soyut ve yarı-soyut kompozisyonlar, izleyiciye kendine hem içeriden, hem dışarıdan bakabileceği geçişken bir alan yaratıyor. Öte yandan Tarhan Han’ın ve yakın çevresinin barındırdığı hafıza kırıntıları, toplumsal ölçekte cinsel, etnik ve kültürel kimlikler üzerinden deneyimlenen yabancılık hissini su yüzüne çıkarıyor. Böylece izleyici için kendiyle hesaplaşmayı ve benliğini dayandırdığı aidiyet ağlarını sorgulamayı kaçınılmaz hale getiren “Verwegenheit” sergisi, bir tür “ruhsal arkeoloji” sürecinin kapılarını aralıyor.

Rahşan Düren Sanatçı Rahşan Düren’in birbirinden değerli eserlerinin yer alacağı “Verwegenheit” sergisi, 15 Ekim Salı günü Tarhan Han’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Pazar ve Pazartesi hariç her gün 12.00 - 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak sergi, 31 Aralık tarihine kadar görülebilecek.