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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf Rahmi M. Koç Müzesi’nde 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler '

        Rahmi M. Koç Müzesi’nde 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler '

        Bu yıl 18'incisini düzenlediği Kadın Gözüyle Hayattan Kareler (KGHK) fotoğraf yarışmasında bugüne kadar birincilik ödülü alan tüm eserler Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak 17 Mart'a kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 01:10 Güncelleme: 09.03.2024 - 01:10
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        'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler'
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        Bu sene 18’incisini gerçekleştirilen Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışmasının bugüne kadarki tüm birincilik ödülü alan fotoğraflarını Rahmi M. Koç Müzesinde sergiliyor. 17 Mart’a kadar ziyarete açık olan sergide; 2007 yılından bu yana birinciliğe layık görülen 17 fotoğraf ile birlikte KGHK 15’inci yıl özel ödülünü alan eser de yer alıyor.

        Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’in geçmiş yıllardaki seçkin eserlerini sergilemekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, “Şirketimizin 2007 yılında kurumsal sosyal sorumluluk amacıyla başlattığı Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’in bugün ulaştığı seviye, hedeflerimizle birebir örtüşüyor. Kadınların kendilerini rahatça ifade edebildikleri, hayata dair fotoğraflarla becerilerini ortaya koyabildiği bir platform sunuyoruz. Bugüne kadar yarışmamıza dahil olan yaklaşık 27 bin kişi, yarışmamızın etki alanının genişliğini ve yoğun ilgiyi gösteriyor. O yüzden, bu projeyle üstlendiğimiz önemli sorumluluğun farkındayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak, 15’inci yıl özel ödülü alan eserimiz de dahil olmak üzere toplam 18 ödüllü eserle Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlediğimiz sergimize, tüm fotoğrafseverleri davet ediyoruz” diye konuştu.

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        #Rahmi M. Koç Müzesi
        #Kadın Gözüyle Hayattan Kareler
        #anadolu hayat emeklilik
        #sergi
        #fotoğraf
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