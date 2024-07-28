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        Haberler Magazin Rahmi Koç, enerjisiyle hayran bıraktı - Magazin haberleri

        Rahmi Koç, enerjisiyle hayran bıraktı

        Rahmi Koç, katıldığı bir davette enerjisiyle, görenleri kendisine hayran bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 13:06 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:16
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        Enerjisiyle hayran bıraktı
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        Birkaç ay sonra 94 yaşına girmeye hazırlanan iş insanı Rahmi Koç, tatil için Türkiye'yi tercih etti.

        Rahmi Koç’un katıldığı bir davette dans ettiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

        Dostları tarafından düzenlenen davette şarkılara ve danslara eşlik eden Rahmi Koç, herkes tarafından alkışlandı.

        Şık giyiminden ödün vermeyen Rahmi Koç, şarkılar eşliğinde dansçılarla gece boyu dans etti.

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        #Rahmi Koç

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