Rahmi Koç, enerjisiyle hayran bıraktı

REKLAM advertisement1

Birkaç ay sonra 94 yaşına girmeye hazırlanan iş insanı Rahmi Koç, tatil için Türkiye'yi tercih etti.

Rahmi Koç’un katıldığı bir davette dans ettiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Dostları tarafından düzenlenen davette şarkılara ve danslara eşlik eden Rahmi Koç, herkes tarafından alkışlandı.

Şık giyiminden ödün vermeyen Rahmi Koç, şarkılar eşliğinde dansçılarla gece boyu dans etti.