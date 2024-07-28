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        Galatasaray'da kampın yıldızı Hakim Ziyech!

        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da Hakim Ziyech kampın yıldızı oldu. Faslı futbolcu, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla öne çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 09:43 Güncelleme: 28.07.2024 - 09:43
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          Galatasaray yeni sezon öncesi ikinci etap yurt dışı kampını Avusturya’da sürdürüyor.

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          Teknik direktör Okan Buruk, kamp sürecinde oyuncularının performansını yakından takip ederken, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında yükselen formu ve hırsı ile en fazla öne çıkan isim Hakim Ziyech oldu.

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          Geçen sezonun son haftalarında kritik goller atan ancak sezon genelinde bekleneni veremeyen Faslı yıldız, 2 hazırlık kampında da yer aldı.

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          Hazırlık maçlarında Fortuna Düsseldorf karşısında oyuna sonradan giren yıldız futbolcu, Trencin ve Lecce maçlarına ise 11'de başladı.

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          Ziyech'in özellikle en son oynanan Lecce maçında ortaya koyduğu 1 gol ve 1 asistlik performans taraftarlardan da övgü aldı.

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          Sarı kırmızılı yönetim, astronomik bir teklif gelmediği sürece 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor.

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          Hakim Ziyech de forma rekabetindeki hırslı görüntüsüyle takımda kalmak istediğinin sinyallerini veriyor.

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          Galatasaray’ın kanat rotasyonunda Ziyech’in yanı sıra Zaha, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir ve Yunus Akgün de yer alıyor.

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          Geçen sezon Galatasaray’a kiralık olarak gelen Faslı futbolcu, sezon başında kadroya bedelsiz olarak katıldı.

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          31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 23 maçta 8 kez fileleri sarstı, 4 gol pası verdi.

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