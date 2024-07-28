Galatasaray'da kampın yıldızı Hakim Ziyech!
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da Hakim Ziyech kampın yıldızı oldu. Faslı futbolcu, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla öne çıktı.
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Galatasaray yeni sezon öncesi ikinci etap yurt dışı kampını Avusturya’da sürdürüyor.
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Teknik direktör Okan Buruk, kamp sürecinde oyuncularının performansını yakından takip ederken, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında yükselen formu ve hırsı ile en fazla öne çıkan isim Hakim Ziyech oldu.
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Geçen sezonun son haftalarında kritik goller atan ancak sezon genelinde bekleneni veremeyen Faslı yıldız, 2 hazırlık kampında da yer aldı.
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Hazırlık maçlarında Fortuna Düsseldorf karşısında oyuna sonradan giren yıldız futbolcu, Trencin ve Lecce maçlarına ise 11'de başladı.
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Ziyech'in özellikle en son oynanan Lecce maçında ortaya koyduğu 1 gol ve 1 asistlik performans taraftarlardan da övgü aldı.
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Sarı kırmızılı yönetim, astronomik bir teklif gelmediği sürece 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor.
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Hakim Ziyech de forma rekabetindeki hırslı görüntüsüyle takımda kalmak istediğinin sinyallerini veriyor.
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Galatasaray’ın kanat rotasyonunda Ziyech’in yanı sıra Zaha, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir ve Yunus Akgün de yer alıyor.
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Geçen sezon Galatasaray’a kiralık olarak gelen Faslı futbolcu, sezon başında kadroya bedelsiz olarak katıldı.
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31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 23 maçta 8 kez fileleri sarstı, 4 gol pası verdi.