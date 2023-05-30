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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Rahime isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

RAHİME ADININ ANLAMI NEDİR?

Rahime ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Rahime adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Rahime isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

RAHİME İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Rahime ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Hafif sesli, latif sözlü kız. Acıyan, acıyıp esirgeyen, merhametli.

RAHİME ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Rahime ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Rahime adını koymak caizdir.

RAHİME İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Rahime ismini kullanan 64.883 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Rahime ismini kullanan 7.732 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Rahime ismini kullanan 3.034 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Rahime ismini kullanan 2.575 kişi bulunmaktadır.

RAHİME ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Rahime adındakiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner