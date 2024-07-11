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        Haberler Bilgi Alışveriş RAFLARDA! BİM 12 Temmuz kataloğu: BİM'de bu hafta neler var? BİM 12 Temmuz aktüel kataloğu indirimli ürünleri açıklandı

        BİM 12 Temmuz kataloğu: BİM'de bu hafta neler var?

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta temmuz ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile temmuz ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 19:47 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:47
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        • 1

          BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM 12 Temmuz 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

        • 2

          BİM 12 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39.999 TL

          Ape Ryder Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 29.999 TL

          RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet 29.999 TL

          Mounty 27,5 Jant Ön Amörtisörlü Bisiklet 3.999 TL

          Plenty Pasta Cila 59 TL

          Koltuk Ve Halı Temizleyici 39 TL

          Motor Temizleyici 39 TL

          Deri ve Koltuk Temizleyici 39 TL

          Cilalı Oto Şampuanı 34 TL

        • 3

          Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV SN50F950 10.999 TL

          Senna 42 İnç Full HD Google TV 42SN9000F 6.999 TL

          Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 2.999 TL

          Fakir Lucky Dik Süpürge 1.799 TL

          Heifer Mega Robot Blender Set 1.399 TL

          Nautica Vücut Analizli Akıllı Tartı 479 TL

        • 4

          Kız Çocukları İçin Blok Oyuncak 99 TL

          Oyuncak Çek Bırak Ejderha 129 TL

          Büyük Fotoğraf Albümü 129 TL

          Renkli Ambalaj Lastiği 24,50 TL

          Balon Dekorasyon Seti 179 TL

          Moda Aksesuarlı Oyun Setleri 179 TL

        • 5

          PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 11.999 TL

          Polosmart Akıllı Saat 449 TL

          Polosmart Bluetooth Speaker FS81 249 TL

          Gaming Kulaklık Standı 349 TL

          Polosmart Kulaküstü Gaming Kulaklık 3.5 Jack PGS101 349 TL

          Gaming Klavye 299 TL

        • 6

          Çaydanlık 599 TL

          Rendeli Karıştırma Kabı 499 TL

          Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 159 TL

          Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL

          Altın Rimli 3’lü Cam Kase 75 TL

          Krep Tava 199 TL

        • 7
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