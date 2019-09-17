O haberleri ben de gördüm gerçekten içler acısı çok üzüldüm Ceren adına. Gerekçe ne olursa olsun onu bu şekilde görmek beni içten yaraladı çok üzdü. Ceren benim eski eşim ama o benim yine dostum, arkadaşım. Ben buradan kendisine kendisine ve ailesine çok geçmiş olsun diyorum.Herşeyden önce bu bir travmadır. Ömür boyu insanların unutamayacağı bir şeydir. Allah hepimizin çoluğunu çocuğunu korusun.