Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi? Fransa Açık finalinde Nadal 14.kupa için Casper Ruud'la karşılaşıyor! Roland Garros finali ne zaman, hangi kanalda?

Fransa Açık finalinde Nadal 14.kupa için Ruud'la karşılaşıyor! Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Açık Tenis Turnuvası erkekler final mücadelesinde 13.Roland Garros şampiyonluğu bulunan Rafeal Nadal, Norveçli Casper Ruud ile karşı karşıya gelecek. Toprağın kralı lakaplı Nadal, çeyrek final müsabakasında Novak Djokovic'i 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Yarı final de ise Alman rakibi Alexander Zverevi ile karşılaşan Nadal, 1-0'lık skorla öndeyken rakibinin sakatlanarak maçtan çekilmesi üzerine finale çıktı. İşte, tenis dünyasının beklediği Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finalinin saatı ve kanalı...

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