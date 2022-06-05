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Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi? Fransa Açık finalinde Nadal 14.kupa için Casper Ruud'la karşılaşıyor! Roland Garros finali ne zaman, hangi kanalda?

Fransa Açık finalinde Nadal 14.kupa için Ruud'la karşılaşıyor! Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Açık Tenis Turnuvası erkekler final mücadelesinde 13.Roland Garros şampiyonluğu bulunan Rafeal Nadal, Norveçli Casper Ruud ile karşı karşıya gelecek. Toprağın kralı lakaplı Nadal, çeyrek final müsabakasında Novak Djokovic'i 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Yarı final de ise Alman rakibi Alexander Zverevi ile karşılaşan Nadal, 1-0'lık skorla öndeyken rakibinin sakatlanarak maçtan çekilmesi üzerine finale çıktı. İşte, tenis dünyasının beklediği Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finalinin saatı ve kanalı...

05.06.2022 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • Roland Garros tek erkekler finalinde Rafeal Nadal ile Casper Ruud karşı karşıya geliyor. Tenis dünyası Fransa Açık finalini beklerken "Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Çeyrek finalde Sırp rakibi Novak Djokovic'i 3-1 mağlup eden Toprağın kralı lakaplı Nadal, yarı finalde 1-0 önde götürdüğü mücadelede rakibi Alexander Zverevi'nin sakatlanarak maçtan çekilmesinin ardından finale çıktı. Fransa Açık finalinde dünya 5 numarası İspanyol raket Rafeal Nadal, 14.Roland Garros şampiyonluğu için mücadele verecek.

  • ROLAND GARROS FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finali 5 Haziran 2022 Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. 

  • RAFEAL NADAL - CASPER RUUD FİNALİ HANGİ KANALDA?

    2022 Roland Garros tek erken finali EuroSport 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

  • CASPER RUUD İLK KEZ FİNALDE!

    Norveçli raket Casper Ruud, bu yıl yaptığı çıkış ile ATP sıralamasında 8.sıraya yükselmiştir. Kariyerinin ilk Grand Slam final mücadelesinde oynayacak olan 23 yaşındaki tenişçi Genevre'de şampiyon olarak Paris'e geldi. Genç raket Casper Ruud, 2022 Roland Garros finalinde Rafeal Nadal ile karşı karşıya geliyor.

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