Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye geliş tarihi belli oldu!
Fenerbahçe, stoper bölgesini Bonucci ile güçlendirirken, orta saha transferi için ise Milan'ın yıldızı Rade Krunic'le anlaşmak üzere... Milan'la anlaşan sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli orta sahayı yarın İstanbul'a getirecek
Ara transfere hızlı giren ve stoper hattı için Leonardo Bonucci ile el sıkışan Fenerbahçe, orta saha hamlesini de gerçekleştirmek üzere.
Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminden bu yana ilgilendiği Milan'ın Bosna Hersekli orta sahası Rade Krunic'te mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe ve Milan kulüpleri, 4.5 milyon euro bedelde büyük ölçüde el sıkıştı.
Krunic'in yarın (Cuma) İstanbul'a gelecek. Bosno Hersekli yıldız sağlık kontrolünün ardından Fenerbahçe'ye imzayı atacak.