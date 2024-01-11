Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye geliş tarihi belli oldu!

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Ara transfere hızlı giren ve stoper hattı için Leonardo Bonucci ile el sıkışan Fenerbahçe, orta saha hamlesini de gerçekleştirmek üzere.

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminden bu yana ilgilendiği Milan'ın Bosna Hersekli orta sahası Rade Krunic'te mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe ve Milan kulüpleri, 4.5 milyon euro bedelde büyük ölçüde el sıkıştı. Krunic'in yarın (Cuma) İstanbul'a gelecek. Bosno Hersekli yıldız sağlık kontrolünün ardından Fenerbahçe'ye imzayı atacak.