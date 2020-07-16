Rabia Naz olayı nedir? Rabia Naz ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Giresun'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

RABİA NAZ SORUŞTURMASINA TAKİPSİZLİK!

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, “Bu nasıl bir vicdansızlık” diye tepki göstererek, Adalet Bakanı Gül’e çağrıda bulundu.

Rabia Naz Vatan’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada savcının verdiği kararda şu ifadeler yer aldı;

“Soruşturma dosyası, araştırma sonucunda elde edilen tespitler, tanık beyanları, alınan adli tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; Rabia Naz Vatan’ın ölümünün yüksekten düşmesi sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilmediği, bu nedenle CMK’nın 172/1 maddesi gereğince kovuşturma olanağı bulunmadığından kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.”

RABİA NAZ OLAYI NEDİR?

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu raporunda "genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar" olarak yer aldı ve vücudundaki yaralanmaların "çatıdan düşmeyle mümkün olduğu" ifade edildi.

AİLE: ARABAYLA ÇARPIP ATTILAR

Aile, kızlarına otomobil çarptığını, yaralı halde evin önüne bırakıldığını öne sürdü. Baba Şaban Vatan, kızının vefatının şaibeli olduğunu dile getirerek, şu iddiaları dile getirdi:

-“Kızımı evinin önünde ağır yaralı olarak bulduk ve akabinde kaybettik. Olayın şoku ve üzüntüsü sebebiyle intihar olarak düşündük ancak zamanla ortaya çıkan tutarsızlıklar kızımızın vefatının şaibeli olduğunu gösteriyor. Örneğin, çocuğumun sol ayağı kopar derecesine gelmiş. Atar damar kesilmiş. Konuyla ilgili tüm uzmanlar kan boşalması gereken bir durum olduğunu söylüyor ancak çocuğum boylu boyunca uzanıyor bir damla kan yok, ayak temizlenmiş pantolonunda kan var, ayakkabısında kan var ama yanında kan-man hiçbir şey yok. Ayrıca kızımızın okul çantası ilk etapta olay yerinde değildi sonrasında bir el çantayı getirip koydu.

-Otopsi raporuna göre de yüksekten engelsiz düşmeyi reddeden bulgular sunuyor, ellerinde sıyrıklar var ve sadece sol arka tarafında hasarlar mevcut. Kızım trafik kazası geçirmiş. Ama geçirdiği trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan atlayıp intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım evimin yanında kan kaybından öldü.”