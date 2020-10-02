Türkiye’de finans sektöründe inovasyon ve pazarlama başarılarını ölçümleyen “Sardis Awards” yarışmasında Quick Sigorta 2 farklı kategoride dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Allianz Sigorta gibi finans sektörünün en iyilerinin 44 ayrı kategoride derece için yarıştığı “Sardis Awards” sonuçları yapılan online etkinlik ile açıklandı. Quick Sigorta, Ürün ve Hizmet İnovasyonu dalında , “ %100 Online Kefalet Sigortası” uygulaması ile ödül kazandı. Quick Sigorta’ya ikinci ödül ise Inovasyon/Ekosistem Stratejisi dalında “Agent değil Acente” isimli projesi ile geldi.
PANDEMİ DÖNEMİNDE YOĞUN ÇALIŞILDI
Ödüller hakkında bilgi veren Quick Sigorta Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, önemli bir yarışmadan 2 ödül almanın tüm ekibi son derece mutlu ettiğini belirterek, “ Özellikle pandemi döneminde yoğun olarak çalıştığımız projelerimizin ödül alması bizim için çok anlamlı. “Yüzde 100 Online Kefalet Sigortası” finansal sigortalar alanında devrim niteliğinde bir uygulama. Teminat mektubu yerine kullanılabilen Kefalet Sigortası için tüm başvuru ve onay sürecini yüzde 100 online bir uygulama haline getirdik. Bu anlamda iş dünyasına hız ve verimlilik katacak bir çalışma. Agent değil Acente isimli projemizde ise sigortalıların online ortamda gerçek acenteler ile bir araya gelmesini sağlayacak bir sistem kurduk. 2 yıl önce başladığımız bu projeyi pandemi sebebiyle hızlandırıp devreye aldık. Böylece hem müşterilerin hem de acentelerin evlerinden birbirleri ile temas edebilecekleri bir sistem sağladık. Bu uygulamada sigortalılar çağrı merkezlerinde görevli, tanımadıkları herhangi bir “Agent” ile değil sigortacılıkta uzman ve bir nevi sigorta danışmanlığı veren gerçek sigorta acenteleri ile doğrudan iletişim kurabiliyor” dedi.
'TEMEL DEĞERLERİMİZ'
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise dijital uygulamaların ve yaklaşımların Quick Sigorta markasının temel değerleri arasında olduğunu belirterek “Bu anlamda aldığımız ödüller bizim temel değerlerimiz ve bu değerler çerçevesinde ürettiğimiz projelerin değerini ve önemini ortaya koyuyor. Benzer projeler üzerinde ekibimiz çalışıyor ve gelecek yıllarda bu ve benzeri yarışmalarda çok sayıda derece alacağımıza eminim. Ödülleri aldığımız her iki proje için tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!