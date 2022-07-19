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Quick Sigorta, 2018 yılında kurulan Amerika merkezli Türk teknoloji şirketi olan ADASTEC’in, Seviye 4 otonom araç projesine yatırım yapıyor. Toplu taşıma operasyonlarını daha verimli, daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek hedefiyle yola çıkan ADASTEC, geliştirdiği Seviye 4 Otonom Sürüş Yazılım Platformu ile “toplu ulaşımı” çağın ötesine taşımayı hedefliyor. ADASTEC’in toplu taşıma araçlarına dördüncü seviye otonom sürüş özelliği sağlayan yazılım, seri üretimine geçilen ilk yazılım ürünü olma özelliği taşıyor. Ayrıca ADASTEC, yakın zamanda Norveç’in Stavanger şehrinde liman ile şehir merkezi arasında belediyenin toplu taşıma operasyonunu da gerçekleştirmeye başladı.

TEKNOLOJİ HAMLESİ

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Teknolojiyle dirsek teması kuran bir dünyada yaşıyoruz. Yakın zamanda dünyanın pek çok şehrinde elektrikli ve otonom araçlar toplu taşımada daha çok kullanılacak. Otonomi projelerini destekleyen ülkeler, ulaştırma bakanlıkları, belediyeler, toplu taşıma otoriteleri ve şirketleri; bu alanda standartları oluşturmak, hizmeti şekillendirmek ve bunu ilk uygulayan olmak için yarışıyorlar. Tamamıyla yapay zekâ üzerine kurulmuş bir yazılıma yatırım yaparak, biz de inovatif projeleri destekleyip, dünya vizyonunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

KASKONUN GELECEĞİ

Yaşar, “Bugüne kadar bildiklerimiz alışılagelmiş kasko sigortaları. Sektör olarak elektrikli bir aracın nasıl sigortalanması gerektiğini çözdük. Karşımızda otonom bir toplu taşıma aracı var. Dolayısıyla otobüs üreticisinin ürün sorumluluğu mu ya da yazılım geliştiricinin ürün sorumluluğu mu, veyahut alan sağlayıcı operatör belediyenin sorumluluğu ile yolun sigortalanması sorumluluğundan mı bahsetmemiz gerektiğini anlamak için Ar-Ge çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz bugüne kadar oto sigortalarında üçüncü şahsa verilen sorumluluğu biliyorduk. Otonom araçlarla birlikte neyi sigortalayacağımız ve sorumluluklar konusu şimdi daha kompleks bir hale geldi” dedi. Yaşar, Quick Sigorta’nın konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

YAZILIM FİRMASI

ADASTEC, dördüncü seviye otonom sürüş teknolojisi geliştiren bir yazılım firması. Geliştirdiği otonom sürüş yazılımını, KARSAN’ın elektrikli otobüsü olan e-ATAK ile entegre eden ADASTEC, dünyanın ilk sürücüsüz elektrikli otobüsü olan OTONOM e-ATAK’ı, rakiplerinden önce ortaya koymayı başardı. ADASTEC, sürücüsüz otobüsün ilk uygulamasını, bir Avrupa Birliği Projesi olarak, Romanya’nın Ploeşti şehrinde bulunan Endüstri Parkı içerisinde hayata geçirdi. Bunun ardından ADASTEC, ABD’de planlanan çeşitli otonom toplu taşıma pilot projeleri kapsamında, Michigan State Üniversitesi’nin (MSU) kampüsü içerisinde tanımlı bir rotada, sürücüsüz olarak yolcu taşıma hizmetini, üç yıl süre ile verme iznini, NHTSA’dan (National Highway Traffic Safety Administration) aldı. Bu izin kapsamında, diğer bir OTONOM e-ATAK otobüsünü, KARSAN’ın da desteği ile, ABD’ye götürdü ve MSU kampüsü içindeki rotada yolcu taşımaya başladı. Bu gerçekleştirme ile ADASTEC, ABD’de otobüs kategorisinde “Yolcu Taşıma Lisansı” alan ilk Seviye 4 otonom firması oldu. Bu operasyonda, OTONOM e-ATAK otobüsü, Üniversite’nin öğretim üyelerini ve öğrencilerini, otopark bölgesi ile kampüs binaları arasında taşımaktadır. Bu uygulama, bugün dahi Amerikan Ulaştırma Bakanlığı’nın otonom projeleri listesindeki tek otobüs uygulamasıdır. Diğer bir OTONOM e-ATAK, son olarak Norveç’e satıldı ve gerekli güvenlik testlerinin TUV Nord tarafından yapılması ve yolcu taşıma izninin Norveç Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmesi sonrasında, Norveç’in turistik şehri Stavanger’de, liman ile şehir merkezi arasındaki toplu taşıma operasyonuna başladı. Yolcuların bilet kullanarak yararlandıkları bu hizmet kapsamındaki araç, Avrupa Birliği ülkeleri içinde, sürücüsüz çalışan ilk otobüs olma özelliğini taşımaktadır. Bugün itibarı ile ADASTEC’in sunduğu teknolojik özellikler, şehirlerine daha sürdürülebilir, daha güvenli ve daha konforlu bir toplu ulaşım hizmetini sağlamak isteyen, gelecek vizyonu gelişmiş belediye başkanları, toplu taşıma otoriteleri ve operatörlerinin de gözdesi olmuştur. Tüm bu başarılı uygulamaları hayata geçirmiş olan OTONOM e-ATAK, dünya yolculuğuna, geçtiğimiz yılın başında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıtılan bir tören sonrasında başlamıştır.