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Modern bir eğitimin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için faaliyetlerine başlayarak 380 öğrenciyi ve ikisi yönetici olmak üzere 13 öğretmeni eğitim hayatına kavuşturdu. Quick Sigorta'nın yaptırdığı okulu inşaa etmek için şirket son yıllarda acente toplantısı yapmak yerine buraya harcayacağı kaynağı okula harcadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ise okul binasında düzenlenen etkinlikle, 81 ilden 500’e yakın acente, basın mensubu ve protokolden yoğun bir katılımla resmi açılışı gerçekleşti. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu ile başlayan etkinliğin sunuculuğunu kendisi de bir öğretmen olan Nalan Türkel üstlendi. Türkel sunum yaparken temeli acentelerle birlikte atılan okulun, temeline konulan zaman kapsülünde ve okul duvarında tüm acentelerin isimlerinin yer aldığını hatırlattı.

Açılışın ilk konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, sözlerine Alanya hakkında bilgiler vererek başladı. 26 ilden daha büyük olan Alanya’da şimdiye kadar hayırseverler tarafından 106 okul yaptırıldığını, altı yeni okulun da yapım aşamasında olduğunu belirten Yılmaz, ilçenin hayırseverlerin başkenti olarak anıldığını söyledi ve şunları kaydetti: “Hayırseverlerimiz devletimizin çok önemli bir görevini de üstlenmiş bulunuyor. Quick Sigorta vesilesiyle ilçemize okul yaptıran Sayın Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu da hayırseverler kervanımıza katılmış oldu. Tüm öğrencilerimiz ve halkımız adına Quick Sigorta ailesine ve okulun yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın ardından söz alan Alanya Belediye Başkan Yrd. Ali Yenialp, eğitim desteğine en çok ihtiyaç duyan yerlerden biri olarak Mahmutlar Köyü’nün tercih edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken eğitimin önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı: “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza eğitim yuvası olacak okulumuzun açılışında bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün ülkemiz için de önemli bir gün. Kıymetli Mimar Turgut Cansever’in bir sözünü hatırlatmak isterim; ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ Nesli ihya etmek için tabii ki okullarımız gerekli ama o güzide okullarımızın mimarı öğretmenlerimiz de önemli. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutlamak istiyorum. Tüm Maher Holding ailesine bu değerli destekleri için teşekkür ediyorum. Okulumuzun ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.”

HERKESE TEŞEKKÜR

Merhum babası Mehmet Erdemoğlu’nun mirası sayılacak yaşam ilkelerinden eğitime verilen önemden bahsederek konuşmasına başlayan Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bizler de onun yaşarken başlattığı ülkemize kalıcı eserler bırakma sevdasına devam ediyoruz. Öncelikle bizlere bu prensipleri aşıladığı için rahmetli babamız Mahmut Erdemoğlu’nu saygıyla anıyorum.” Başta okul yeri seçimi ve katkılarından dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Yücel’e ve Milli Eğitim Bakanlığı ekiplerine, sayısı 4 bini aşan acentelere ve okulun yapımına emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına devam eden Erdemoğlu, okul ile ilgili şunları dile getirdi: “Bu okulda okuyacak gençlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışan, çalışkan, vatansever, dürüst ve namuslu insanlar olarak gelişmelerini temenni ediyorum. Bugün Öğretmenler Günü olması vesilesiyle başta kendisi de öğretmen olan eşim Mine Hanım ve tüm öğretmenlerimizi kutlarım. Okulumuzun Alanyamıza, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı olmasını diliyorum.”

26 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ

Erdemoğlu, konuşmasının ardından mikrofonu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu’na devretti. Quick Sigorta ailesinin zoru başardığına dikkat çeken Eroğlu, bu tip sosyal sorumluluk projelerinin de sigorta sektörünü halka anlatmada önemli bir role sahip olduğunu belirtip konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sigorta sektörünü tanıtmak, sektörün önemini anlatmak istiyoruz. Tabii bu paydaşlarımızla olunca kolay ama gerek ekonomi basını gerek politika ve gerekse halkımıza ulaşmada böylesi anlamlı projeler vesile oluyor. Bu uygulamaların, değerli hamlelerin sektördeki diğer şirketlere de örnek olmasını diliyorum. Bugün ayrıca önemli bir gün. Bir öğretmen çocuğu olarak böyle bir günde burada olmaktan çok mutluyum. Tüm okullar kıymetli ama bu okulun bir özelliği var ki ilçe kadar uluslararası bir konuma ulaştı; 26 ülkeden öğrenciyi aynı çatıda buluşturdu ve uluslararası bir okul oldu. Tüm Quick Sigorta ailesine bu anlamlı yatırımı için teşekkür ediyorum.”

Son konuşmayı yapmak üzere kürsüye çıkan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer de Alanya’nın artık dünyaca bilinen bir ilçe olmasının altını çizerek ilçenin iki üniversitesiyle eğitimde de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Quick Sigorta’nın okul için özellikle Mahmutlar Köyü’nü seçmesinin en çok yabancıyı barındıran bölge olduğu için önemli olduğunu belirtti ve ekledi: “İlçede 160 ülkeden, Mahmutlar Köyü’nde ise 26 ülkeden öğrenci öğrenim görüyor. Hayırseverlerin eğitime yaptığı yatırımlarla da gelişmeye devam edecek. Açılış için böylesi anlamlı bir günü seçtiği için de hayırsever ailemize teşekkür ediyorum.” Törende ayrıca TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, TOBB SEİK Başkan Vekili TOBB Sigorta Müdürü Mevlüt Söylemez, Sigorta Tatbikatçılar Derneği Başkanı Fahri Altıngöz, TÜSAF Başkanı Adnan Çelik, TÜGAP Başkanı Abdulcelil Alkış, Uluslararası Sigorta Fuarı yöneticileri, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği temsilcileri, Siyasi parti temsilcileri ve gazeteciler derneklerinin temsilcileri de yer aldı.

OKUL GEZİLDİ

“Söz verdiğimiz gibi” temasıyla düzenlenen açılışta acentelerine verdiği sözü yerine getiren bir şirket olan Quick Sigorta ve Maher Holding adına Mahmut Erdemoğlu’na Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından plaket takdim edildi. Ardından Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ın duasının ardından kurdele kesimiyle birlikte okulun resmi açılışı alkışlarla kutlandı.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yrd. Ali Yenialp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar ve Maher Yatırım Holding CEO’su Levent Uluçeçen okula yaptırılan kütüphaneyi ve sınıfları gezip öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayıp sohbet etti. Mahmut Erdemoğlu’nun eşi Mine Erdemoğlu da kütüphanede kitaplardan oluşan hediyeler verdi. Tören minik öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle birlikte son buldu.

ERKEN YILLARDA VERİLEN EĞİTİM ÖNEMLİ

Maher Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve eğitim gelişim merkezi ME-NOVA’nın kurucusu Mine Erdemoğlu, eğitime gönül vermiş biri olarak Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu’nun açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Eğitimi başarının anahtarı olarak görüyorum. Finansal açıdan da belli bir konumda olunca öğretmenlikten gelen gönül bağını bir yatırımla taçlandırmak istedik. Çok sayıda öğretmen açığının olduğu bir dönemde hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize fayda sağlamasını hedefledik ve Quick Sigorta adına bu yatırımı gerçekleştirdik. Erken yıllarda verilen eğitimin çok önemli olması bilgisinden hareketle anaokuldan başlayan bir ilkokul olarak inşa ettik burayı. Umuyorum ki çocukların beceriler ve değerler anlamında ilk tohumları burada atılacak. Ve en önemlisi eminim Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında atılacak. Öte yandan değerli öğretmenlerimizin katkılarıyla bir de kütüphane oluşturduk, çocuklarımız için katkı sağlayacağını düşünüyorum.“