Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.747,07 %3,80
        DOLAR 38,8009 %0,05
        EURO 43,1570 %0,30
        GRAM ALTIN 4.060,23 %0,62
        FAİZ 46,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 41,30 %1,54
        BITCOIN 102.516,00 %-0,17
        GBP/TRY 51,2469 %0,26
        EUR/USD 1,1112 %0,23
        BRENT 64,90 %-0,09
        ÇEYREK ALTIN 6.638,48 %0,62
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren QNB’den depreme karşı Ankara’da yedek genel müdürlük - Sosyal Güvenlik Haberleri

        QNB’den depreme karşı Ankara’da yedek genel müdürlük

        QNB, olası bir Marmara depremine karşı tedbir amacıyla genel müdürlüğün tüm fonksiyonlarını yerine getirebilecek kabiliyette Ankara'da destek ofisi açtı. Muhtemel bir depremde hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini amaçlayan destek ofisi için İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerden personel getirildi. Ankara dışından gelen personeli teşvik amacıyla kira desteği sağlandı. Tan, yıl sonu dolar kuru tahminlerinin 42 – 43 TL olduğunu söyledi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 13.05.2025 - 07:06 Güncelleme: 13.05.2025 - 07:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkente gelen personele kira desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        QNB Genel Müdürü Ömür Tan, Ankara’da bir grup gazeteci ile yaptığı toplantıda olası Marmara depremine karşı aldıkları tedbirleri anlatarak, soruları yanıtladı. Tan, olası Marmara depremi ve diğer afetlere karşı hazırlık amacıyla “sıfır can kaybı, sıfır iş kesintisi” anlayışıyla Bütünleşik Afet Yönetimi Programını başlattıklarını söyledi. Programın personel güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak üzere 8 ana alan altında organize edilen 36 projeden oluştuğunu belirten Tan, program kapsamında Ankara’da genel müdürlük çalışmalarını yedeklemek amacıyla yeni bir merkez kurduklarını ifade etti. Tan, “Bu merkezdeki altyapı ve insan kaynağının yedeklenmesi sayesinde, ülkemizde meydana gelebilecek doğal afetlerde çalışanlarımıza ve müşterilerimize kesintisiz destek sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

        REKLAM

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Ofiste, genel müdürlük faaliyetlerinin yanı sıra IBTECH, iştirakler ve alternatif satış kanalları birimlerinin de yedeklendiğini belirten Tan, şu an itibarıyla bu ofiste hibrit çalışma modeliyle 424 kişinin görev yaptığını, yeni alımlarla bu sayının 830’a ulaşmasını hedeflediklerini anlattı. Tan, “Bu merkez, İstanbul’daki ana operasyon merkezinin hizmet verememesi durumunda devreye girecek şekilde donatıldı” diye konuştu.

        Tan, Ankara dışından gelen personel için kira yardımı dahil çeşitli teşvikler sağladıklarını belirtti.

        “6 ŞUBAT DEPREMİNDEN ÖNCE 45 ŞUBENİN LOKASYONU DEĞİŞTİRİLDİ”

        6 Şubat depreminden 2 yıl önce başlattıkları projeyle tüm şubelerin deprem dayanıklılığının kontrol edildiğini, 45 şubenin lokasyonunun değiştirildiğini, bunlardan 4’ünün İskenderun, Kahramanmaraş Çarşı ve Elâzığ’da olduğunu belirten Tan, yeni lokasyonlara taşınan şubeler sayesinde, bölgede bulunan 50 şubeden hiçbirinin depremde çökmediğini, binaların bazılarının hasar gördüğünü ancak can kaybına yol açacak bir yıkım yaşanmadığını anlattı.

        REKLAM

        YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 42 – 43 TL

        Son zamanlarda artan faizlere dair soruları yanıtlayan Ömür Tan, bugünü konuşmak için bugünkü ekonomik görünüme nasıl ulaşıldığını hatırlamak gerektiğini söyledi. Son 2 ayda iç ve dış gelişmelerle piyasaların oldukça hareketli bir dönem yaşadığını, döviz kurunda kısa süreli bir volatilite olduğunu kaydeden Tan, doların aynı gün içerisinde 36,5 TL’den 42,0 TL’ye yükseldikten sonra 38,0 TL bandında dengelendiğini ifade etti. Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin bu süreçte çok doğru ve hızlı aksiyonlar aldığını kaydeden Tan, ancak artan faizle birlikte bankacılık sektöründeki bilançoların da etkilendiğini vurguladı. Tan, “Faizler arttı ancak yıl sonu için enflasyon ve döviz kuru beklentilerimizde büyük bir değişim yapmadık. Mevcut koşullar altında 2025 yıl sonunda enflasyonun %28,0 seviyelerinde olacağını tahmin ediyoruz. USD/TL’nin de 42,0 - 43,0 bandına yılı tamamlamasını bekliyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin kredi notlarında da yatay bir seyir öngörüyoruz” dedi.

        REKLAM

        Ömür Tan, son alınan kararlarla bankacılık sektörünün gelir tablolarının olumsuz etkilendiğini, özkaynak karlılıklarının azaldığını söyledi. Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Özkaynak kârlılığı oranı bankacılık sektörü için kritik çünkü bankacılık sermaye gereksinimi yüksek bir sektör. Biz yılın ilk çeyreğini %36,8 özkaynak kârlılığı oranı ile kapattık, sektördeki mevduat bankalarının özkaynak kârlılığı oranı ise %26 - %27 civarında gerçekleşti. Sektörün %26 - %27 seviyesindeki özkaynak kârlılığı oranı size 100 TL kaynak sağlayan sermayedara yıl sonunda 126 - 127 TL vermeniz demek oluyor. Sektörün halihazırdaki özkaynak kârlılığı oranı mevcut piyasa koşulları altında reel bazda negatif seviyede beliriyor.”

        “YÜZDE 20 FAİZLİ KREDİYİ DOĞRU İŞLERE YÖNLENDİRENLER BAŞARILI OLDU”

        Ekonomi işlerinden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci geçen hafta Nasıl Bir Ekonomi gazetesine verdiği röportajda, “Diyelim ben bir iş insanıyım. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, işletme sermayesine ihtiyacımın olmadığını ve kendi paramın bulunduğunu varsayalım. Ben o parayla yatırım yapmam. Ben o parayla üretim yapmam” dedi. Tan, Zeybekci’nin sözlerine atıfla “Banka kurmak yerine parayı faize yatırmak daha mı karlı?” şeklinde bir soru üzerine şöyle konuştu:

        “Bankacılık sadece kısa vadeli göstergelere dayanılarak yapılacak bir yatırım olarak düşünülmemeli. Piyasa koşulları nedeniyle dönemsel olarak özkaynak getirisi zayıf kalsa da Türk bankacılık sistemi güçlü ve gelecek dönemde kârlılık açısından daha pozitif bir görünüme sahip olacaktır. Öte yandan yatırım her zaman yapılabilir. Ancak, piyasa koşulları yatırım kararlarını doğrudan etkileyebilir. Örneğin, pandemi döneminde enflasyonun hızla yükselip %80’li seviyeleri gördüğü 2022 yılında regülasyonlar çerçevesinde %20’nin altında faiz seviyelerinde ticari kredi kullandırımı yapıyorduk. O dönem bu finansman fırsatını iyi kullanarak aldıkları kredileri doğru işlere yönlendirenler başarılı oldular. Eğer sanayicimiz o dönem kullandıkları kredileri iyi yatırımlar için kullandılarsa bugün hala güçlü seviyede likidite rezervleri olabilir.

        Bugün fonlama maliyetlerinin yüksek olduğu ortamda sermayenizin ne kadar güçlü olduğu önemli. Eğer bir kurumun sermayesi güçlü değilse ve işletme sermayesini tamamen kredi ile karşılıyorsa kâr elde etmesi çok da kolay değil. Ancak, eğer sermaye katkınız varsa ve ek destek sağlayabileceğiniz kaynaklarınız varsa kullandığınız krediler marjinal bir kaldıraçla daha anlamlı hala gelebilir. Firmalar için faiz yüküne karşı sermaye tamponları koruyucu işleve sahip.”

        Ömür Tan, kredi borçlarındaki tahsilat sorunlarına ilişkin bir soru üzerine, bireysel kredilerde ve kredi kartlarında ödeme kabiliyetinde bozulma göründüğünü, ancak hala sorunlu kredi oranlarının geçmiş dönem tarihsel ortalamaları seviyesinde olduğunu belirtti. Tan, şirketler tarafında henüz sorunlu kredi artışı gibi bir dalga bulunmadığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #qnb
        #dolar kuru
        #Deprem
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        "Trump Husilere karşı ilerleme kaydedilemediği için savaşı durdurdu"
        "Trump Husilere karşı ilerleme kaydedilemediği için savaşı durdurdu"
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        'Ayla'dan acı haber
        'Ayla'dan acı haber
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Habertürk Anasayfa