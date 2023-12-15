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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam QNB Finansbank'tan deprem bölgesi için anlaşma - İş-Yaşam Haberleri

        QNB Finansbank'tan deprem bölgesi için finansman

        QNB Finansbank ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Fransız Kalkınma Ajansının alt kuruluşu olan Proparco (Société de Promotion et de Participation Pour La Coopération Economique) ve EFSE (European Fund for Southeast Europe), Türkiye'de 2023 Şubat ayında yaşanan depremden etkilenen illerdeki bireylerin ve Kobi ölçeğindeki firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 110 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 14:39 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:39
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        QNB Finansbank'tan deprem bölgesi için finansman
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        QNB Finansbank ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Fransız Kalkınma Ajansının alt kuruluşu olan Proparco (Société de Promotion et de Participation Pour La Coopération Economique) ve EFSE (European Fund for Southeast Europe), Türkiye'de 2023 Şubat ayında yaşanan depremden etkilenen illerdeki bireylerin ve Kobi ölçeğindeki firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 110 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. 110 milyon dolar tutarındaki bu paketin 60 milyon dolarlık kısmını IFC, 35 milyon Avroluk kısmını Proparco ve 10 milyon Avroluk kısmını ise EFSE sağlıyor. QNB Finansbank bu fonlama ile birlikte, Temmuz 2023 ayında açıkladığı 110 milyon dolar tutarlı ilk deprem bölgesi yardım finansmanından sonra 2. kez deprem bölgesini desteklemek üzere finansman açıklarken, bölgedeki işletme ve bireylerin finansman ihtiyaçlarını karşılama ve bölgedeki sürdürülebilir refaha katkı sağlama taahhüdünü de tekrarlamış oldu.

        QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şubat ayındaki depremden bu yana bölgenin canlanması için her türlü desteği verdiklerini belirterek, özellikle depremden etkilenen işletmelere ve bireylere finansman sağlayarak, reel sektörün yeniden kurulması ve ekonominin canlanması için destek sağlayacaklarını söyledi. Tan, IFC, Proparco ve EFSE ile imzalanan yeni finansman anlaşması ile buradan sağlanan fonun da yine deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi bireylere ve işletmelere aktarılacağını belirterek, “IFC, Türkiye'ye deprem bölgesindeki işletmelerin toparlanması için 600 milyon dolarlık yatırım yapıyor, bu kapsamda imzaladığımız bu anlaşmadan sağladığımız fon ile deprem bölgesindeki işletmeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu destek paketi sadece işletmelerin ve bireylerin kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin uzun vadeli sürdürülebilir toparlanması ve dayanıklılığı için de önemli bir adım olacak. Dünya Bankası Grubu'nun koordineli çabalarının sonucu kullandırılan bu finansman ile bölgedeki ihtiyaçların karşılanmasına aracılık etmeye devam edeceğiz” dedi.

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