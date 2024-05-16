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        Haberler Ekonomi Para QNB Finansbank'tan 500 milyon dolarlık eurobond ihracı - Para Haberleri

        QNB Finansbank'tan 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

        QNB Finansbank, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tutarındaki ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 18:19 Güncelleme: 16.05.2024 - 18:19
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        500 milyon dolarlık eurobond ihracı
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        Yurt dışı yerleşik yatırımcılara yönelik beş yıl vadeli yapılan ihraca, dünyanın farklı bölgelerindeki 100'ün üzerinde yatırımcıdan, ihraç tutarının 3,5 katından fazla talep geldi. 1,8 milyar ABD doları aşan talep ile beraber işlemin getiri oranı %7,375, kupon oranı ise %7,250 olarak belirlendi.

        Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamada, eurobond ihracından elde edilecek kaynağın QNB Grup Sürdürülebilir Finans ve Ürün Çerçevesi kapsamında yer alan ve uygunluk kriterlerini karşılayan Yenilenebilir Enerji, Temiz Ulaşım ve Temel Hizmetlere Erişim başta olmak üzere yeşil ve sosyal projelere kullandırılması hedefleniyor.

        QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan; ihracın kendi içinde birçok başarıları ve ilkleri kapsadığının altını çizerek "İlk sürdürülebilir eurobond ihracımız ile dünyanın geleceğini korumaya olan taahhüdümüzü güçlendiriyoruz. Elde edilen bu kaynağı, düşük karbonlu ekonomiye geçişi ve sosyal kalkınmayı destekleyecek projelerin finansmanına yönlendireceğiz. Bu işlem özelinde gelen yoğun ilgi ile beraber son dönemlerdeki en düşük borçlanma oranına sahip eurobond ihracını gerçekleştirdik. İşlemde gerçekleşen borçlanma faiz marjı Türkiye'nin uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca yatırım yapılabilir seviyede olduğu zamanlardaki oranlar seviyesinde. Bu sonuç, global piyasalarda Türkiye ekonomisine ve QNB Finansbank'a duyulan güvenin önemli bir göstergesi" dedi.

        Tan; bankacılık faaliyetlerinde sürdürülebilirlik konusunda öncü olmayı ilke edinen bir banka olduklarını ve bu kapsamda tüm iş süreçlerini ve stratejilerini "Dünyayla1" vizyonu altında bütünleştirerek, sürdürülebilirlik odaklı, güçlü ve kapsayıcı bir yapı oluşturduklarını vurgulayarak şunları ekledi:

        "QNB Finansbank olarak Dünyayla1 vizyonumuzu finansal piyasalara da taşıyor, ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamak, çocuklarımıza adil ve yaşanabilir bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, ilk sürdürülebilir eurobond ihracımız olma özelliğini taşıyan 500 milyon ABD doları tutarındaki ihracımızı başarıyla gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. QNB Finansbank olarak bankacılıktan doğan etki alanımız ve dönüştürücü gücümüzün farkındalığıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilir eurobond ihracımız ile elde edilen kaynağı çevreci ve sosyal yatırımlara yönlendirerek, öncelikle kendimizden başlattığımız değişim ve dönüşüm yolculuğunda müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımızı destekleyerek uzun vadede Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ulaşılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz."

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