QNB Finansbank çalışma saatleri 2020

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QNB Finansbank şubelerinin mesai saatleri ve çalışma günleri bankadan hizmet almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
QNB FİNANSBANK AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ 2020
QNB Finansbank çalışma saati sabah 09.00’da başlar. Öğle molası vermek için saat 12.30’da mesai sona erer. Daha sonra öğle molasını 13.30’da bitiren QNB Finansbank, akşama kadar ikinci mesaiye başlar.
Banka şubelerinde mesai akşam saat 17.00’da mesai sona erer. Ancak eğer halen sıra bekleyen varsa kapılar kapanır ve sıra bekleyen herkesin işleri bitirilene kadar şubeler çalışır.
QNB Finansbank; hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda kapalıdır.
QNB FİNANSBANK 2020 ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
QNB Finansbank Genel Müdürlüğü, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli - İstanbul adresinde bulunmaktadır. Bankanın genel müdürlüğüne 0 212 318 50 00 numaralı telefon numarası ile ulaşmak mümkündür.
QNB Finansbank müşteri hizmetlerine 444 0 900, QNB Finansbank çağrı merkezine 0 850 222 09 00 hatlı telefon numaralarını tuşlayarak erişebilirsiniz.
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