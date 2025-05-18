Putin, Ukrayna’da uzun vadeli barış ve Rusya’nın güvenliğini hedeflediklerini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da uzun vadeli barışı ve Rusya'nın güvenliğini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

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Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ilişkin konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" sürdürebilmek için gerekli güce sahip olduğunu ifade eden Putin, "2022'de başlattığımızı, Rusya'nın istediği ve mantıklı sonuca ulaştırmak için yeterli gücümüz var. Bu sonuç da mevcut krizin nedenlerini ortadan kaldırmak, uzun vadeli sürdürülebilir barış için koşullar yaratılması ve Rus devletinin güvenliğinin sağlanmasıdır." dedi.

Putin, Ukrayna'da Rusça konuşan insanların çıkarlarını korumak istediklerini de söyledi.

Rusya ile Ukrayna, üç yılın ardından ilk doğrudan müzakereleri 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşmişti.