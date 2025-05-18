ABD Başkanı Trump Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek: "Umarım ateşkes gerçekleşir"

Rusya-Ukrayna hattında taraflar, üç yıl sonra ilk defa barış için İstanbul'da bir araya geldi. Cuma günü gerçekleşen görüşmelerin ardından müzakerelerin devam edeceği mesajı verildi. ABD Başkanı Donald Trump da pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından açıklama yapan Trump mesajında, "Görüşmenin konusu, her hafta ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukrayna askerini öldüren 'kanı' durdurmak ve ticaret olacak" dedi.

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"UMARIM ATEŞKES GERÇEKLEŞİR"

Trump ayrıca, "Umarım verimli bir gün olur, bir ateşkes gerçekleşir ve bu çok şiddetli ve asla olmaması gereken savaş sona erer" ifadelerini kullandı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya devlet başkanları arasında bir telefon görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü doğruladı.

Trump'ın Rus lider Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna lideri Zelenskiy ve NATO liderleriyle telefonda görüşmesi bekleniyor.

Rusya ve Ukrayna, üç yıl sonra ilk kez İstanbul'da barış için bir araya geldiler. Ukrayna, ateşkes için hazır olduğunu ancak Rusya'dan "kabul edilemez" talepler geldiğini söyledi. Trump'ın barış sürecinde ne tür bir ilerleme sağlayabileceği ise belirsiz. ABD başkanı Ukrayna'yı sert bir şekilde eleştirdi, askeri yardımları dondurdu ve Şubat ayının sonunda Beyaz Saray'da Zelenskiy ile tüm dünyanın gözü önünde tartıştı. İki lider daha sonra Vatikan'da Papa Francis'in cenaze töreninde yüz yüze görüştü ve tansiyon biraz düştü. "PUTİN VE BEN BİR ARAYA GELMEDEN HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK" Trump, geçen hafta Körfez turu seyahati sırasında görüşmelere Putin de katılırsa Türkiye'ye gelebileceğini söyledi ve Zelenskiy'nin de gitmesi için ısrar etti, ancak Putin bunun yerine düşük seviyeli müzakerecilerden oluşan bir ekip gönderdi. ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak" demişti. REKLAM "BU SAVAŞI BİTİRME ZAMANI" ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile telefonda görüştü ve görüşmede ona "ölüm ve yıkımın durması gerektiğini" söylediğini bildirdi. Rubio, ABD'nin "güçlü bir barış planı sunduğunu ve İstanbul'da varılan esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını" söyledi ve ekledi "Bu büyük fırsatı kaçırmayalım. Bu savaşı bitirme zamanı şimdi."