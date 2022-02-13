PUTİN'İ MOTİVE EDEN ŞEY NE?

Bu konuda çok sayıda teori var. Putin'in Doğu Avrupa'da, esas olarak şu anda bağımsız olan Estonya, Letonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Gürcistan ve Ukrayna gibi eski Sovyet cumhuriyetlerini kapsayan bir Rus nüfuz alanını yeniden inşa etmek istediği söyleniyor.