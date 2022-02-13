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Rusya-Ukrayna krizi! Son dakika: "Putin Ukrayna'dan ne istiyor?"

The Guardian yazdı: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'dan ne istiyor?

Rusya-Ukrayna krizinde son günlerde gerginlik artarken İngiliz The Guardian gazetesinde "Putin Ukrayna'dan tam olarak ne istiyor?" başlıklı bir makale yer aldı.

13.02.2022 - 13:36 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Guardian'dan Simon Tisdall'ın kaleme aldığı makalede Rusya-Ukrayna hattında neler yaşandığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taleplerine ilişkin yorumlara yer verildi.

     

     

  • RUSYA NEDEN UKRAYNA'YI İŞGAL ETMEKLE TEHDİT EDİYOR? 

    Rusya bir süredir Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki iddiaları reddediyor.

     

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yüz yüze görüşmesinde ve ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinde de bu iddiaları reddetti.

  • Putin'in inkarlarına Batılı hükümetlerin bir çoğu inanmıyor. Eğer Putin'in niyeti barışçılsa neden Ukrayna sınırlarına 130 binden fazla asker konuşlandırdığını açıklayamıyor.

     

     

  • PUTİN'İ MOTİVE EDEN ŞEY NE?

    Bu konuda çok sayıda teori var. Putin'in Doğu Avrupa'da, esas olarak şu anda bağımsız olan Estonya, Letonya, Litvanya, Beyaz Rusya, Gürcistan ve Ukrayna gibi eski Sovyet cumhuriyetlerini kapsayan bir Rus nüfuz alanını yeniden inşa etmek istediği söyleniyor. 

  • Sovyetler Birliği çöktükten sonra sık sık "kayıplarından" yakındı. Putin ayrıca Batı ülkelerine Rusya’nın hala bir süper güç olduğunu göstermeyi umabilir.

     

     

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