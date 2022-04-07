Putin'in kızları ve ailesi hakkında neler biliniyor?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ailesi söz konusu olduğunda hep korumacı ve ketum oldu. İki kızı olduğu bilinse de, kızları medyada hemen hiç görülmedi. Şimdi ABD'nin yaptırım listesine giren kızları hakkında bilinenleri derledik.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ailesi söz konusu olduğunda hep korumacı ve ketum oldu.
2015'te bir basın toplantısında, kızlarıyla ilgili yöneltilen soruları şöyle geçiştirmişti; "Kızlarım Rusya'da yaşıyor ve eğitimlerini de hep Rusya'da gördüler. Onlarla gurur duyuyorum. Üç yabancı dili akıcı şekilde konuşuyorlar. Ailem hakkında kimseye konuşmam. Herkesin kendi kaderini yaşama hakkı var. Kendi hayatlarını yaşıyorlar ve bunu onurlu bir şekilde yapıyorlar."
Putin iki kızının kimliklerini açıklamak istememiş olabilir, ama başkaları bunu yaptı.
ABD'nin Rusya'ya yönelik son yaptırımlarında 36 yaşındaki Maria Vorontsova ve 35 yaşındaki Katerina Tikhonova'nın adı geçiyor.
ABD'li bir yetkili "Putin'in mal varlığının çoğunun aile üyeleri üzerine olduğuna inanıyoruz ve bu yüzden onları hedef alıyoruz" dedi.
Putin'in aile yaşamına dair teyit edilmiş çok az bilgi olsa da, zaman zaman ortaya çıkan belgeler, haberler ve resmi açıklamalar, Putin'ın kızlarının sınırlı da olsa bir portresini çizmeye izin veriyor.
Maria ve Katerina, Putin'in boşandığı eşi Lyudmila'dan olan kızları.
Çift 1983'te evlendiğinde, Putin KGB (Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi) ajanı, Lyudmila da hostesti.
Evlilikleri 30 yıl sürdü, bu sırada Putin de Rus siyasi sistemi içinde hızla yükseldi.
Çift 2013'te ayrıldı. Putin "Bu ortak bir karardı, birbirimizi çok az görebiliyoruz ve ikimizin de kendi hayatları var" demişti. Lyudmila ise Vladimir Putin'in "tamamen işine gömüldüğünü" söylemişti.
"Tıp merkezi inşa edecek şirketin ortağı"
Büyük kızları Maria 1985'te doğdu. St Petersburg Üniversitesi'nde biyoloji ve Moskova Devlet Üniversitesi'nde tıp okudu.
Maria Vorontsova şimdi endokrin (iç salgı bezleri) sistem üzerine uzmanlaşmış bir akademisyen. Çocuklardaki "bodur büyüme" vakaları üzerine bir kitabı bulunuyor ve Moskova'daki Endokrinoloji Araştırma Merkezi'nde kayıtlı araştırmacılardan biri.
Ama aynı zamanda bir iş kadını. BBC Rusça servisi, Maria Vorontsova'nın çok büyük bir tıp merkezi inşa etmeyi planlayan bir şirketin ortağı olduğunu ortaya çıkardı.
Maria Vorontsova, Hollandalı iş adamı Jorrit Joost Faassen ile evli. Faassen bir dönem Rusya devletine ait enerji devi Gazprom'da çalışıyordu. Çiftin ayrılmış olduğuna dair haberler mevcut.
Ukrayna işgalinin başlamasının ardından Maria Vorontsova ile konuşanlar, onun bu konuda babasını desteklediğini ve uluslararası basında çıkan haberlere şüpheyle yaklaştığını aktarıyor.
"Putin'in yakın dostunun oğluyla evlendi"
Putin'in küçük kızı, 35 yaşındaki Katerina Tikhonova ise ablasına göre çok daha göz önündeydi. 2013'teki uluslararası bir dans yarışmasında, partneriyle birlikte 5. olmuşlardı.
Katerina aynı yıl, Putin'in çok eski bir arkadaşının oğlu olan Kirill Shamalov'la evlendi. Düğünleri St Petersburg yakınlarındaki bir kayak merkezinde yapıldı. Otel çalışanları çiftin düğüne üç beyaz at tarafından çekilen bir kızakla geldiğini söylemişti.
Kirill Shamalov 2018'de, Rusya'nın enerji sektöründeki rolünden ötürü ABD'nin yaptırım uyguladığı isimler arasına girdi. ABD Hazinesi Shamalov'un mal varlığının "evliliğin ardından ciddi şekilde arttığını" belirtti.
Ancak bu çift de ayrıldı.
Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası, iki Rus aktivist, Fransa'nın Biarritz kentinde, Shamalov'a ait olduğu söylenen lüks bir villayı işgal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
Katerina Tikhonova da şu an ablası gibi hem akademisyen, hem de iş kadını.
2018'de Rusya devlet medyasında kısa da olsa boy göstermiş ve nöroteknoloji hakkında konuşmuştu. 2021'de de bir iş forumunda görüntülendi, ancak bu iki durumda da onun Putin'in kızı olduğu belirtilmedi.
Kız kardeşlerin babalarıyla çok vakit geçirmedikleri belirtiliyor.
Putin'in torunları da var. Putin 2017'deki bir röportajında torunları olduğunu söylemiş ancak sayısını ya da hangi kızından olduklarını belirtmemişti.
"Torunlarıma gelirsek…Biri anaokuluna başladı bile. Lütfen şunu anlayın. Onların kraliyet ailesi prensesleri gibi yetişmelerini istemiyorum. Onların normal insanlar olarak büyümelerini istiyorum" demişti.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Putin'in kızları ve ailesi hakkında neler biliniyor?/putin-in-kizlari-ve-ailesi-hakkinda-neler-biliniyor-3400902
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!