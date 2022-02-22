Putin, Donetsk ve Luhansk'tan ne istiyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna krizinde gerilim tırmanırken Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanıyacağını açıkladı. Rus barış güçlerinin bölgeye gireceğini duyurdu, Financial Times ve Reuters'ta yer alan haberlere göre ise Putin, Rus ordusuna 'Ukrayna'ya girin' emri verdi.
ABD günlerdir Rusya Ukrayna'yı işgal edecek uyarısında bulunurken, Rusya bu iddiaları defalarca kez reddetti. Amerikan Time dergisi "Donetsk ve Luhansk neden önemli? Putin bu bölgelerden ne istiyor?" yazdı.
DONETSK VE LUHANSK HALK CUMHURİYETLERİ KİMLERDİR?
Bir zamanlar Ukrayna'nın endüstriyel kalbiydi, ülkenin güneydoğusundaki büyük ölçüde Rusça konuşulan eyaletlerin bir parçasıydı.
Rusya destekli ayrılıkçılar, Ukrayna'da Kremlin yanlısı cumhurbaşkanının devrilmesinin ardından iki ülkenin sınırındaki bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Bu, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle aynı zamana denk geldi. Çatışmada yaklaşık 14 bin kişi öldü, hükümet verilerine göre Ukrayna içinde 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi.
Ayrılıkçılar, eyaletlerin yaklaşık üçte birini kontrol ediyor ve bu bölgelere Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti (LNR) diyorlar. Rusya buraya kurulduğu günden bu yanan maddi ve askeri destek sağladı, bölgedeki yüzlerce kişiye Rus pasaportu verdi.
RUSYA'NIN DONETSK VE LUHANSK İLE İLGİSİ NE?
Rusya, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını kazanıp Ukrayna'nın yönelimindeki büyük değişiklikler üzerinde özerklik kazanmasını istiyor. Bu, ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve yolsuzluğu engellemek için mücadele eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için siyasi intihar olur. Zelenskiy diplomatlara Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda "çok net bir bakışa" ihtiyacı olduğunu söyledi ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Ukrayna'nın üye olma çabalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Uluslararası gözlemcilere göre, bölgedeki ateşkes her yıl binlerce ihlalle birlikte her zaman sallantılı olmuştur. Binlerce Rus askerinin Ukrayna sınırları boyunca yığıldığı, tüyler ürpertici bir durumda daha geniş bir çatışmanın başlaması ufak bir kıvılcım meselesi.
Rusya, ayrılıkçı bölgelerin sakinlerine vatandaşlık teklif etti ve yaşamlarına yönelik bir tehdit daha fazla eylem için gerekçe olarak kullanılabilir.
UKRAYNA KRİZİ AVRUPA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
ABD'nin işgal uyarıları doğrulanırsa, Putin'in Kırım'ı ele geçirmesi ve Ukrayna'nın doğusunda daha önce ortaya çıkan gerilimleri gölgede bırakarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en kötü güvenlik krizi yaşanabilir.
ABD, AB ve İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bir yaptırım paketi uygulayacak. Potansiyel yaptırımlar arasında Rus milyarderlerini hedefe almak, devlet borcuna ekstra kısıtlamalar getirmek, borç verenlerin dolar kullanma kabiliyetini bozmak veya Rusya ile Almanya arasındaki yeni Nord Stream 2 doğal gaz boru hattını engellemek yer alıyor.
Batı Ukrayna'nın başarısına finansal olarak çok yatırım yaptı. Uluslararası Para Fonu(IMF) ülkeye destek verdi, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nden milyarlarca dolar Ukrayna'ya gönderildi.
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