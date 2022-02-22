DONETSK'E TANKLAR GİRDİ

Öte yandan Reuters'a konuşan bir kişi, Donetsk bölgesine tankların ve askeri araçların girdiğini söyledi. Reuters'a konuşan kaynak, şehrin bir bölgesinde 5, başka bir bölgede ise 2 tank gördüğünü söyledi.