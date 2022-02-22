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Son dakika: Putin'in kararı Donetsk'te kutlandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararı Donetsk'te kutlandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı bölgede havai fişeklerle kutlandı. Öte yandan Reuters'a konuşan bir tanık, Donetsk'e tankların girdiğini söyledi

22.02.2022 - 08:13 | Güncelleme: DÜNYA
Reuters / HABERTURK.COM

  • Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Ukrayna'daki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıyacağını duyurmasının ardından gece bölgede kutlama yapıldı.

  • Putin'in açıklamalarının arından sokağa çıkan Donetsk ve Luhansk vatandaşlar havai fişekler eşliğinde kutlama yaptı. Kutlamalarda Rusya bayraklarının sallandığı görüldü.

  • DONETSK'E TANKLAR GİRDİ

    Öte yandan Reuters'a konuşan bir kişi, Donetsk bölgesine tankların ve askeri araçların girdiğini söyledi. Reuters'a konuşan kaynak, şehrin bir bölgesinde 5, başka bir bölgede ise 2 tank gördüğünü söyledi.

  • Haberde önceki günlerde Donetsk'te hiç tank görülmediğinin altı çizildi.

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