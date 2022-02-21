Putin'in kararına tepkiler

Son dakika: Putin'in Donetsk ve Lugansk kararına Avrupa'dan sert tepki: Yaptırım uygulayacağız ve... - Son haberler

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Rusya lideri Putin'in Doğu Ukrayna'daki sözde iki devleti tanıma kararı almasının ve Kiev'i savaş istemekle itham ederek uyarmasının ardından dünya siyasetçilerinden tepkiler geldi.

AB'DEN KINAMA VE YAPTIRIM

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.

AB Konseyi Başkanı Michel, "Ayrılıkçı bölgelerin tanınması açık bir ihlal. AB ve ortakları birlik ve dayanışma içinde tepki verecektir" ifadesini kullanırken, AB Yüksek Temsilcisi Borrell de "Ayrılıkçıları tanıma kararı yaptırımları masaya getirir" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, "Rusya'nın bu hamlesi, Minsk Anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir" diye konuştu.

Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler.

NATO RUSYA'YI KINADI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg şu açıklamayı yaptı: "Rusya'nın Ukrayna'da Donetsk/Luhansk'ı tanımasını kınıyorum. Bu karar, çatışmayı çözme çabalarını aşındırır ve Minsk Anlaşmaları'nı ihlal eder. NATO, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor. Moskova'yı çatışmayı körüklemeye son vermeye ve diplomasiyi seçmeye çağırıyoruz."

FRANSA'DAN ACİL TOPLANTI, ALMANYA'DAN KINAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili olarak Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'yı kınadığını duyurdu.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz’un Putin ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Hebestreit, görüşmenin merkezinde Ukrayna’daki durumun ve Rus birliklerinin Rusya-Ukrayna ve Belarus-Ukrayna sınırında konuşlandırılmasının olduğunu ifade etti.

Putin’in de Rusya Güvenlik Konseyinin bugünkü toplantısı hakkında bilgi verdiğini aktaran Hebestreit, "Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı. Böyle bir adım, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin Minsk anlaşmalarına açıkça aykırı olacak ve bu anlaşmalar Rusya tarafından tek taraflı ihlal edilecektir.” ifadesini kullandı.

Hebestreit, Scholz’un Putin’e gerilimi derhal düşürme ve askerlerini Ukrayna sınırından geri çekme çağrısında bulunduğunu aktardı.

Scholz'un özellikle Ukrayna’nın doğusunda ateşkese uymanın ve gerilimin azaltılmasının önemli olduğunun altını çizdiğini ifade eden Hebestreit, bu konuda Rusya’nın özel sorumluluk taşıdığını belirtti.

Hebestreit, Scholz’un şu anda aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin yer aldığı yakın ortaklarıyla istişarede bulunduğu bilgisini paylaştı.

İNGİLTERE UKRAYNA'NIN YANINDA, LETONYA'DAN ACİL YAPTIRIM ÇAĞRISI

İngiliz Başbakan Johnson, Ukrayna'nın yanında olduğunu ve İngiltere'nin yardım teklifini Ukrayna'ya sunacağını açıklarken, İngiltere Dışişleri Bakanı, "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıması, Rusya'nın Minsk Anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor" dedi.

Letonya Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini ülke olarak tanımasının hemen ardından Rusya'ya yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi. Letonya Ukrayna'ya Stinger uçaksavar füzeleri teslim edecek.

Polonya da Rusya'ya en kısa süre içinde yaptırım uygulanması gerektiğini açıkladı.

PUTİN'İN KONUŞMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Donbas'ın Rusya'nın tarihsel bir parçası olduğunu söyleyen Putin, Ukrayna ekonomisinin çöktüğünü ifade etti. Ukrayna halkının soyulduğunu belirten Putin, "Ukrayna dış güçler tarafından yönetiliyor. Önemli kararları Batı alıyor" dedi. Kiev'in barış istemediğini söyleyen Putin, 'Uyarıyorum, ateşi kesin' dedi. Putin ayrıca Almanya ve Fransa liderlerine açıkladığı Doğu Ukrayna kararını canlı yayında tekrarlayarak, Doğu Ukrayna'daki iki cumhuriyeti de tanıdığını duyurdu.