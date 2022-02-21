Putin'in kararına tepkiler

Rusya lideri Putin'in Doğu Ukrayna'daki sözde iki devleti tanıma kararı almasının ve Kiev'i savaş istemekle itham ederek uyarmasının ardından dünya siyasetçilerinden tepkiler geldi.
AB'DEN KINAMA VE YAPTIRIM
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.
AB Konseyi Başkanı Michel, "Ayrılıkçı bölgelerin tanınması açık bir ihlal. AB ve ortakları birlik ve dayanışma içinde tepki verecektir" ifadesini kullanırken, AB Yüksek Temsilcisi Borrell de "Ayrılıkçıları tanıma kararı yaptırımları masaya getirir" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, "Rusya'nın bu hamlesi, Minsk Anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir" diye konuştu.
Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler.
NATO RUSYA'YI KINADI
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg şu açıklamayı yaptı: "Rusya'nın Ukrayna'da Donetsk/Luhansk'ı tanımasını kınıyorum. Bu karar, çatışmayı çözme çabalarını aşındırır ve Minsk Anlaşmaları'nı ihlal eder. NATO, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor. Moskova'yı çatışmayı körüklemeye son vermeye ve diplomasiyi seçmeye çağırıyoruz."
FRANSA'DAN ACİL TOPLANTI, ALMANYA'DAN KINAMA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili olarak Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.
Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'yı kınadığını duyurdu.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz’un Putin ile telefonda görüştüğünü belirtti.
Hebestreit, görüşmenin merkezinde Ukrayna’daki durumun ve Rus birliklerinin Rusya-Ukrayna ve Belarus-Ukrayna sınırında konuşlandırılmasının olduğunu ifade etti.
Putin’in de Rusya Güvenlik Konseyinin bugünkü toplantısı hakkında bilgi verdiğini aktaran Hebestreit, "Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı. Böyle bir adım, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin Minsk anlaşmalarına açıkça aykırı olacak ve bu anlaşmalar Rusya tarafından tek taraflı ihlal edilecektir.” ifadesini kullandı.
Hebestreit, Scholz’un Putin’e gerilimi derhal düşürme ve askerlerini Ukrayna sınırından geri çekme çağrısında bulunduğunu aktardı.
Scholz'un özellikle Ukrayna’nın doğusunda ateşkese uymanın ve gerilimin azaltılmasının önemli olduğunun altını çizdiğini ifade eden Hebestreit, bu konuda Rusya’nın özel sorumluluk taşıdığını belirtti.
Hebestreit, Scholz’un şu anda aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macon ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin yer aldığı yakın ortaklarıyla istişarede bulunduğu bilgisini paylaştı.
İNGİLTERE UKRAYNA'NIN YANINDA, LETONYA'DAN ACİL YAPTIRIM ÇAĞRISI
İngiliz Başbakan Johnson, Ukrayna'nın yanında olduğunu ve İngiltere'nin yardım teklifini Ukrayna'ya sunacağını açıklarken, İngiltere Dışişleri Bakanı, "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıması, Rusya'nın Minsk Anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor" dedi.
Letonya Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini ülke olarak tanımasının hemen ardından Rusya'ya yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi. Letonya Ukrayna'ya Stinger uçaksavar füzeleri teslim edecek.
Polonya da Rusya'ya en kısa süre içinde yaptırım uygulanması gerektiğini açıkladı.
PUTİN'İN KONUŞMASI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Donbas'ın Rusya'nın tarihsel bir parçası olduğunu söyleyen Putin, Ukrayna ekonomisinin çöktüğünü ifade etti. Ukrayna halkının soyulduğunu belirten Putin, "Ukrayna dış güçler tarafından yönetiliyor. Önemli kararları Batı alıyor" dedi. Kiev'in barış istemediğini söyleyen Putin, 'Uyarıyorum, ateşi kesin' dedi. Putin ayrıca Almanya ve Fransa liderlerine açıkladığı Doğu Ukrayna kararını canlı yayında tekrarlayarak, Doğu Ukrayna'daki iki cumhuriyeti de tanıdığını duyurdu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!