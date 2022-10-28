Putin'den eski başbakana 'deli' benzetmesi

Putin, Moskova'da Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nün düzenlediği oturuma katılarak gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
"NÜKLEER VAR OLDUĞU SÜRECE HER ZAMAN TEHLİKESİ VAR"
Son günlerde kamuoyunda tartışılan nükleer savaşın başlayıp başlamayacağıyla ilgili soruya Putin, "Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var. Bugünün nükleer tehditler ve nükleer silah kullanma olasılığı üzerindeki yaygaranın amacı ilkeldir" cevabını verdi.
Batılı ülkelerin; tarafsız, dost ülkelere, uluslararası toplumun katılımcılarına baskı girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirten Putin, Batının dost ve tarafsız devletleri Rusyaya karşı beraber durmaya ikna etmek için ek argümanlar aradığını ifade etti.
"KİRLİ BOMBANIN NEREDE YAPILDIĞINI BİLİYORUZ"
Batının Rusya'yı "korkunç bir ülke" olarak gösterme çabaları olduğunu anlatan Putin, Kiev'in oluşturduğu "kirli bomba" hakkındaki özel servislerin verilerini kamuoyuna boşuna açıklamadıklarını söyledi. Kirli bombanın nerede yapıldığını bile bildiklerini, Ukraynada mevcut teknolojilerin bunun yapılmasına imkan verdiğini dile getiren Putin, Toçka-U füzesine veya başka bir füzeye nükleer bomba yüklenip nükleer saldırıyla Rusyanın suçlanacağını söyledi.
Putin, "Ukraynaya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var." dedi.
PUTİN'DEN LIZ TRUSS'A: DELİ
Nükleer konuşması sırasında İngiltere'de istifa eden Liz Truss'a da değinen Putin eski başbakanı 'deli' olarak nitelendirdi.
Liz Truss'un Ağustos'ta İngiltere başbakanı olursa nükleer silah kullanmaya hazır olacağını söylediğinden bahseden Putin, bunun Kremlin'i endişelendirdiğini ve bu açıklamaları yaptığında Truss'ın 'biraz kafasının uçmuş olabileceğini' söyledi.
Putin "Ne düşünmemiz gerekiyordu? Bunu koordineli bir pozisyon, bize şantaj girişimi olarak gördük" dedi.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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