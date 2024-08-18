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        Haberler Dünya Diğer Putin, Azerbaycan'a geldi | Dış Haberler

        Putin, Azerbaycan'a geldi

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 21:16 Güncelleme: 18.08.2024 - 21:16
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        Putin, Azerbaycan'a geldi
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        Putin'i, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov karşıladı.

        Karşılamanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Putin'i evlerinde ağırladı. Putin, İlham Aliyev ve Mihriban Aliyeva birlikte yemek yedi.

        GÜNCEL KONULARI MÜZAKERE EDECEKLER

        Putin, yarın da Aliyev'le bir araya gelecek. Liderler, Rusya-Azerbaycan ilişkilerini, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini, güncel uluslararası ve bölgesel konuları da müzakere edecek.

        Ziyaret kapsamında Putin ve Aliyev ortak bildiri imzalayacak, ayrıca iki ülke arasında bir dizi anlaşmalara imza atılacak.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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