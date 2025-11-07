Habertürk
        Pusula Holding lansman toplantısıyla tanıtıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Pusula Holding lansman toplantısıyla tanıtıldı

        Katılımevim, Birevim ve Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Holding çatısı altında güçlerini birleştirdi. Pusula Holding, Antalya'da düzenlenen özel bir lansman toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 16:13 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:13
        Pusula Holding lansman toplantısıyla tanıtıldı
        Pusula Holding, Antalya'da düzenlenen özel bir lansman toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Etkinlik, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın ev sahipliğinde, holding bünyesindeki şirketlerin yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

        Toplantıda konuşan Serdar Turhan, Pusula Holding'in vizyonunu ve hedeflerini katılımcılarla paylaşırken "Kararlı adımlarla başladığımız bu yolculukta birçok başarıya imza attık. Bugün daha güçlü bir yapıyla yolumuza devam ediyoruz. Katılımevim, Birevim, Pusula Portföy Yönetimi ve diğer şirketlerimizin Pusula Holding çatısı altında güçlerini birleştirmesiyle ülke ekonomisine daha büyük katkılar sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Finans, yatırım, gayrimenkul ve ulaşım alanlarında faaliyet gösteren Pusula Holding, organizasyon yapısı, vizyonu ve sürdürülebilir büyüme hedefleriyle Türkiye'nin geleceğine yön vermeyi amaçlıyor.

        Pusula Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirketler arasında İktisat Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler, Prime Car Filo Kiralama ve Havacılık, Katılımoto ve T6 Gayrimenkul bulunuyor.

