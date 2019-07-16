16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz sezon PUBG Mobile'de Godzilla teması yer almıştı. Kullanıcılar bu sezon PUBG Mobile'de yenlik olarak neler geleceğini araştırıyor. Ortalama 140 MB'lık bir güncelleme ile karşımıza çıkan Tencent Game çok farklı özellikler geleceği söylemişti. İşte sizler için PUBG Mobile güncellemesinde yer alan özellikler ve güncellemenin ne zaman geleceği haberimizin detaylarında....
PUBG MOBİLE GÜCELLEMESİNDE YER ALAN ÖZELLİKLER
PUBG Mobile, 50 milyondan fazla aktif kullanıcısı ile mobil oyun kategorisindeki en popüler oyunlardan biri olmaya devam ediyor. Tencent, yeni özellikler eklemek ve oyunu taze tutmak için güncellemeleri oldukça sıklaştırdı. En yeni beta sürümü olan 0.13.5, HDR kalitesinde yüksek kare hız oranı modu, yeni bir hafif makineli tüfek ve birkaç mevsimsel geliştirme ile karşımıza çıkıyor.
PUBG Mobile’daki HDR seçeneği, oyunu daha iyi renkler ve daha yüksek kontrast oranı ile siyahları daha beyaz ve daha canlı hale getiriyor. Yüksek kare hızı modunu HDR ayarıyla kullanmak mümkün değildi.
Fakat yeni güncelleme ile birlikte bazı mobil cihazlar için de ikisini aynı anda kullanma seçeneği sunuldu. Etkinleştirmek için Ayarlar> Grafikler‘e gidin ve ‘Kare hızı’ ve ‘Grafikler’ seçeneklerinden cihazınıza uygun ayarı yapabilirsiniz.
Ayrıca “PP-19” isminde yeni bir hafif makineli tüfek de mobil oyuna katıldı. Bu tüfek 53 mermi kapasitesi ile büyük boy 9 mm’lik bir hafif makineli tüfek. PP-19’un tek atış hasarı 35 ve atış oranı UMP’de elde ettiğimize benzer olarak karşımıza çıkacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!