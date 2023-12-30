Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem PTT şubeleri 1 Ocak'ta açık mı? 1 Ocak Pazartesi postaneler mık mı? İşte cevabı

        PTT şubeleri 1 Ocak'ta açık mı? 1 Ocak Pazartesi postaneler mık mı? İşte cevabı

        1 Ocak Pazartesi günü PTT şubelerinde işlem yapacak olanlar merak içerisinde "PTT 1 Ocak Pazartesi günü açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edilen soru cevabını buldu. İşte "Postaneler 1 Ocak'ta açık mı?" sorusunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 13:14 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          PTT 1 Ocak Pazartesi açık mı? Bilindiği üzere 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı nedeniyle resmi tatil olacak. PTT'den kargo göndermek ve kargo teslim almak isteyenler merakla "PTT pazartesi günü açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

        • 2

          PTT 1 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

          PTT şubeleri 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olduğu için kapalı olacak. Bu nedenle PTT'den herhangi bir kargo, posta ve şubeden havale yapılamayacak.

        • 3

          Ayrıca şubeler kapalı olacağı için de Pazartesi günü kargo teslimatı yapılmayacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan ve teslim edilmeyen kargolar 2 Ocak Salı gününden itibaren teslimata çıkacaklar.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa