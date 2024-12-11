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        Haberler Ekonomi Teknoloji PTT: Kullanıcı bilgileri ele geçirilmedi - Teknoloji Haberleri

        PTT'den HGS hacklenmesine ilişkin açıklama

        PTT, HGS mobil uygulamasına yurt dışından izinsiz erişim gerçekleştiğini ancak herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 10:05 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:05
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        PTT'den HGS hacklenmesine ilişkin açıklama
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        PTT Genel Müdürlüğü HGS uygulaması üzerinden kullanıcılara yollanan uygunsuz mesajlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        “Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda Şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir.

        Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır.

        Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır.

        Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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