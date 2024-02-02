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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim PTT AŞ dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu - Dolandırıcılar postacı kılığında - Teknoloji Haberleri

        Dolandırıcılar postacı kılığında! PTT dolandırıcılara karşı uyardı

        Türkiye'nin dört bir yanında posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi pek çok alanda hizmet veren PTT AŞ, son dönemde Şirket adının kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyarıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:04
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        Sahte e-postalara dikkat!
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren PTT AŞ’nin, adı kullanılarak çeşitli dolandırıcılık girişimleri gerçekleştiriliyor. PTT AŞ, kişilerin cep telefonlarına gönderilen SMS ve e-posta üzerinden sanal olarak yapılan dolandırıcılık girişimlerinin yanında PTT Dağıtım Personeli kıyafeti giyerek senet, vekaletname gibi belgeleri imzalatmaya çalışan kötü niyetli kişilere karşı vatandaşları şirkete ait tüm resmî iletişim kanallarından dikkatli olmaya davet ediyor.

        SAHTE SMS VE E-POSTA YOLUYLA VATANDAŞLARA ULAŞIYORLAR

        PTT AŞ, adının ve logosunun kullanılarak vatandaşların cep telefonlarına gönderilen sahte SMS ve e-postalarda zararlı linkler bulunduğunu, bu sayede banka ve kredi kartı ile kişisel bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığını tespit etti. Bu mesajlarda borcu olduğu belirtilen kişiden iletilen linke tıklaması, açılan ekranda T.C. kimlik numarasını ve araç plakasını yazması istenmektedir. Daha sonra sahte bir borç bakiyesi gösterilerek bu sözde borcun kredi kartıyla ödenmesi talep ediliyor. Borcun ödenmemesi durumundaysa kişilere cezai yaptırım uygulanacağı söyleniyor.

        SMS ve e-posta yöntemiyle yapılan bir diğer dolandırıcılık yönteminde ise kargo gönderi takibi adı altında vatandaşların banka bilgilerine ulaşılmaya çalışılıyor. Kişinin cep telefonuna ya da e-postasına gelen sahte kargo mesajında “Koliniz yanlış adres nedeniyle gönderim merkezine iade edilmiştir. Tekrar gönderilmesi için lütfen adresinizi güncelleyin” veya “Gümrük vergilerinin ödenmemesi nedeniyle paketiniz 24.01.2024 tarihinde teslim edilememiştir” gibi ifadelere yer veriliyor. Bu ve benzeri mesajların sonundaki linke tıklanıldığında ise kullanıcıların adres bilgilerini güncellemeleri gerektiği ve paketin gönderimi bahane edilerek bir ücret talep edildiği görülüyor. Bir sonraki adımda kişinin kart bilgilerinin girilmesinin istendiği ve bu işlemlerin ardından dolandırıcıların vatandaşlarımızın banka hesaplarından başka hesaplara para aktardığı tespit ediliyor.

        POSTA DAĞITIM PERSONELİ KIYAFETİ KULLANILIYOR

        Son zamanlarda PTT AŞ Posta Dağıtım Personeli kılığında vatandaşları dolandırmaya çalışan kişiler olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler, vatandaşların evlerine giderek bir posta veya kargo teslim ediyor ve gönderinin teslim alındığına dair belge imzalatıyor. İmza atılan bu belgeler senet, vekaletname gibi resmi evraklardan oluşuyor. İmza atılan belgeleri de kişinin üzerine kayıtlı varlıkları satmak gibi birçok alanda kullanıyorlar.

        “PTT AŞ HUKUKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR”

        Şirket tarafından yapılan açıklamada: “Yapılan bu dolandırıcılık faaliyetleri vatandaşlarımızın PTT’ye duyduğu güveni suistimal etmektedir. Şirketimizin dağıtımla görevli personeli, gönderileri vatandaşlara resmi kurum kıyafeti ve genellikle el terminali ile ulaştırmaktadır. Şirketimiz, kargo bekleyen alıcının cep telefonuna doğrudan PTT adıyla SMS göndermektedir. “www.ptt.gov.tr” uzantılı olmayan web sitesi linklerinin dışında iletilen herhangi bir link veya bağlantı adresinin PTT tarafından gönderilmediğinin bilinmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın beklemedikleri ancak kendilerine getirilen gönderilere karşı teslimat sırasında temkinli olmasını ve dolandırıcılık şüphesi taşıyan kişi veya kişileri yetkili mercilere ihbar etmesini önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi. PTT AŞ’nin dolandırıcılık girişimlerini önlemek adına yasal girişimlerde bulunulduğu vurgulanan açıklamada “Şirketimiz, tespitlerimiz ve gelen şikayetler doğrultusunda üzerine düşeni yaparak, dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı belirlenen sahte web adreslerinin erişime engellemesi için USOM’a (Ulusal Siber Olaylara Müdahale) ivedilikle bildirmektedir. PTT AŞ ayrıca dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilerin gerekli cezayı almaları konusunda hukuki süreci yakından takip etmektedir. Mağduriyet yaşatan bu dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların daha dikkatli olmasını, hizmetlerimizden yararlanırken sadece Şirketimizin resmî internet sitesi olan www.ptt.gov.tr ve sosyal medya hesapları dışında hiçbir kaynaktan gelen bilgilere itibar etmemesini rica ederiz” denildi.

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